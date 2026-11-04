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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अमेरिका में ईरान ने की रिजीम चेंज', अभिषेक मनु सिंघवी ने हंसते हुए क्या इशारा किया?

'अमेरिका में ईरान ने की रिजीम चेंज', अभिषेक मनु सिंघवी ने हंसते हुए क्या इशारा किया?

यूएस मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की पार्टी के हारने पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी रिजीम चेंज को लेकर चुटकी ली है. उन्होंने कहा ईरान ने सत्ता बदल दी है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 04 Nov 2026 11:44 AM (IST)
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यूएस मिडटर्म इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन हारती नजर आ रही है. ट्रंप के हारने के पीछे का कारण कई लोग अमेरिका और ईरान का युद्ध भी बता रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुटकी ली है. उन्होंने कहा है कि ईरान ने यूएस में रिजीम चेंज कर दी है. उन्होंने रिजीम चेंज का कहते हुए सरकार पर निशाना साधा है.

भारत में विपक्ष रिजीम चेंज को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है. विपक्ष सत्ता बदलना चाहता है. ऐसे में अमेरिका में चुनाव हारने पर इसे भी रिजीम चेंज से जोड़ा जा रहा है. 

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अभिषेक मनु सिंघवी ने किया इशारा

अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा, ''हल्के-फुल्के अंदाज में कहें तो नतीजे बता रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बजाय, ईरान ने अमेरिका में सत्ता परिवर्तन (रिजीम चेंज) को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है.'' सिंघवी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

अभिजीत दीपके ने भी ली चुटकी

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने भी ट्रंप के इलेक्शन हारने पर चुटकी ली है. उन्होंने लिखा, ''ज्ञानेश कुमार ट्रंप के साथ ऐसा कभी नहीं होने देते.'' इसके अलावा उन्होंने लिखा, ''लोग नफरत की राजनीति के खिलाफ वोट कर रहे हैं, और जवाबदेही, नौकरियों तथा किफायती जीवन-यापन के पक्ष में वोट कर रहे हैं.''

ईरान का आया रिएक्शन

ट्रंप के हारने पर ईरान का रिएक्शन सामने आया है. ईरान के स्पीकार ने कहा, ''अंतरात्मा की आवाज हो या जीवन-यापन का सवाल, अमेरिकियों ने 'युद्ध को ना' कहा है और हम इस संदेश का समर्थन करते हैं. अगर अमेरिकी सरकार अपने ही लोगों की इच्छा को धोखा देकर अंतरराष्ट्रीय आकाओं और ब्लैकमेलरों की सेवा करती है तो उसे पता चल जाएगा कि हमारे 'ना' के साथ एक भयानक दुःस्वप्न भी जुड़ा है.''

ट्रंप ने स्वीकारी हार

इलेक्शन में पिछड़ने पर ट्रंप ने रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा,  ''मैं बैलेट पर नहीं था और अगर होता तो हम भारी बहुमत से जीत जाते. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद.'' 

ये भी पढ़ें: 'न ब्रज में, न अवध में', यूपी में बैन हो धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री! अखिलेश यादव की मांग

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 04 Nov 2026 11:44 AM (IST)
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