गुजरात को यह चीज बेचने जा रही फडणवीस सरकार? संजय राउत का बड़ा आरोप

शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा हमला बोला है. संजय राउत का कहना है कि सरकार गोकुल को गुजरात के हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है. सरकार के लोग ही सड़कों पर मोर्चा निकाल रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था सत्ताधारियों की वजह से संकट में है.

संजय राउत का कहना है कि गोकुल की 25 में से 13 सीटों पर सतेज पाटील के समर्थित समविचारी पैनल ने जीत हासिल की है. ऐसे में उसी पैनल का अध्यक्ष बनना जरूरी है. देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटील बहुमत का सम्मान नहीं कर रहे हैं और समविचारी पैनल को अध्यक्ष बनने से रोक रहे हैं.

यह भी पढ़ें: PM मोदी ने शरद पवार को किया फोन, कहा- 'हमें गाइड करते रहें'

'गोकुल को अमूल को बेचना चाहती थी सरकार'- संजय राउत

शिवसेना यूबीटी सांसद राउत का आरोप है कि एक्सपर्ट पैनल को बीच में लाकर गोकुल पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. गोकुल को अमूल को बेचने की साजिश को किसानों ने नाकाम कर दिया है.

देवेंद्र फडणवीस से सवाल करते हुए संजय राउत ने कहा कि गोकुल को बचाने के लिए आप मोर्चा निकालिए. मुख्यमंत्री लोकतंत्र के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान कर रहे हैं. एक तरफ सरकार के लोग लोकतंत्र के नाम पर मोर्चे निकाल रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ गोकुल को गुजरात के हाथों में सौंपने की कोशिश हो रही है.

संजय राउत की सीएम फडणवीस को सलाह

इतना ही नहीं, संजय राउत ने सीएम फडणवीस को सलाह देने के लहजे में कहा, "पीएम मोदी, अमित शाह और फडणवीस के बीच क्या राजनीतिक समीकरण हैं, यह देखने के बजाय फडणवीस को गोकुल के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए."

यह भी पढ़ें: NCP पर एकनाथ शिंदे गुट को दो टूक, 'वो हमारी सहयोगी पार्टी जरूर है लेकिन...'