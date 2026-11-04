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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगुजरात को यह चीज बेचने जा रही फडणवीस सरकार? संजय राउत का बड़ा आरोप

गुजरात को यह चीज बेचने जा रही फडणवीस सरकार? संजय राउत का बड़ा आरोप

संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर गोकुल को गुजरात को सौंपने का आरोप लगाया है. राउत के अनुसार, सरकार गोकुल को अमूल को बेचना चाहती थी, जिसे किसानों ने रोका.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 04 Nov 2026 12:01 PM (IST)
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शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा हमला बोला है. संजय राउत का कहना है कि सरकार गोकुल को गुजरात के हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है. सरकार के लोग ही सड़कों पर मोर्चा निकाल रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था सत्ताधारियों की वजह से संकट में है.

संजय राउत का कहना है कि गोकुल की 25 में से 13 सीटों पर सतेज पाटील के समर्थित समविचारी पैनल ने जीत हासिल की है. ऐसे में उसी पैनल का अध्यक्ष बनना जरूरी है. देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटील बहुमत का सम्मान नहीं कर रहे हैं और समविचारी पैनल को अध्यक्ष बनने से रोक रहे हैं.

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'गोकुल को अमूल को बेचना चाहती थी सरकार'- संजय राउत

शिवसेना यूबीटी सांसद राउत का आरोप है कि एक्सपर्ट पैनल को बीच में लाकर गोकुल पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. गोकुल को अमूल को बेचने की साजिश को किसानों ने नाकाम कर दिया है. 

देवेंद्र फडणवीस से सवाल करते हुए संजय राउत ने कहा कि गोकुल को बचाने के लिए आप मोर्चा निकालिए. मुख्यमंत्री लोकतंत्र के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान कर रहे हैं. एक तरफ सरकार के लोग लोकतंत्र के नाम पर मोर्चे निकाल रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ गोकुल को गुजरात के हाथों में सौंपने की कोशिश हो रही है.

संजय राउत की सीएम फडणवीस को सलाह

इतना ही नहीं, संजय राउत ने सीएम फडणवीस को सलाह देने के लहजे में कहा, "पीएम मोदी, अमित शाह और फडणवीस के बीच क्या राजनीतिक समीकरण हैं, यह देखने के बजाय फडणवीस को गोकुल के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए."

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS Maharashtra News 
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