हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExclusive: पीएम मोदी और अमित शाह के साथ मीटिंग में राहुल गांधी ने किस बात पर जता दी आपत्ति, जानें सब-कुछ

Exclusive: पीएम मोदी और अमित शाह के साथ मीटिंग में राहुल गांधी ने किस बात पर जता दी आपत्ति, जानें सब-कुछ

बैठक में LOP राहुल गांधी ने कहा है कि देश की 90% आबादी के प्रतिनिधित्व को स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया है. यह एक गंभीर चिंता का विषय है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 10 Dec 2025 11:08 PM (IST)
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), आठ सूचना आयुक्तों और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) में एक विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने तीखी आपत्ति दर्ज कराई. बैठक में LOP राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि इस चयन प्रक्रिया में देश की लगभग 90% आबादी दलित, आदिवासी, OBC/EBC और अल्पसंख्यक समुदाय को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है.

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि बहुजन समुदाय की यह उपेक्षा कोई नई बात नहीं है, बल्कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में नियुक्तियों के दौरान वर्षों से जारी एक व्यवस्थित पैटर्न बन चुकी है.

सरकार ने LOP को दी जानकारी
LOP ने कुछ सप्ताह पहले सरकार से आवेदकों की जातिगत संरचना का डेटा मांगा था. आज बैठक में जब ये जानकारी प्रदान की गई, तो सरकार ने स्वीकार किया कि कुल आवेदकों में बहुजन समुदाय के उम्मीदवार 7% से भी कम थे, और शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में सिर्फ 1 उम्मीदवार ही बहुजन समुदाय से था. इस आंकड़े ने नियुक्ति प्रक्रिया की समावेशिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

बहुजन समुदाय के नामों पर विचार करेगी सरकार
राहुल गांधी की कड़ी आपत्ति के बाद, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सीमित उपलब्ध उम्मीदवारों में से कुछ बहुजन समुदाय के नामों पर विचार करने के लिए सहमति जताई है. हालांकि, चयन समिति में सरकार का 2:1 का बहुमत होने के कारण अब सबकी नजर इस बात पर है कि LOP की असहमति, आपत्तियों और सिफारिशों को अंतिम नियुक्तियों में वास्तव में कितना महत्व दिया जाता है. यह विवाद अब उच्च संस्थाओं में प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता पर राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकता है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 10 Dec 2025 11:08 PM (IST)
Tags :
PM Meeting RAHUL GANDHI NARENDRA MODI AMIT SHAH LOP Rahul Gandhi CIC–CVC
