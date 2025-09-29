हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार में फंसा चुनाव तो किंगमेकर बन सकता है पीएम मोदी का ये पुराना 'दोस्त', वरिष्ठ पत्रकार ने किया चौंकाने वाला दावा

बिहार में फंसा चुनाव तो किंगमेकर बन सकता है पीएम मोदी का ये पुराना 'दोस्त', वरिष्ठ पत्रकार ने किया चौंकाने वाला दावा

Bihar Assembly Elections 2025: इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं. वरिष्ठ पत्रकार ने दाव किया कि जनसुराज करीब 50 सीटों को प्रभावित कर सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 29 Sep 2025 04:16 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां देश में राजनीति गरमाई हुई है तो वहीं कई सर्वे में भी अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी को जनसुराज को भी गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है.  भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बिहार प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (27 सितंबर 2025) को घर-घर चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया. वहीं इंडिया गठबंधन ने भी बीजेपी को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है.

किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं प्रशांत किशोर

इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव की माइनों में 2020 चुनाव से अलग है. पिछले चुनाव में चिराग पासवान की एलजेपी ने कई सीटों पर जेडीयू का काम बिगाड़ दिया था. हालांकि इस बार वैसी संभावना तो नहीं बन रही है, लेकिन जनसुराज पार्टी इस विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है.

एक टीवी चैनल से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार सतीश के. सिंह ने बताया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में जो इंपैक्ट चिराग पासवान का था उससे कहीं ज्यादा इस बार प्रशांत किशोर का होने वाला है. वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जनसुराज पार्टी बिहार में 15 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है और करीब 50 सीटों को वो प्रभावित कर सकते हैं.

जल्दी लोगों से कनेक्ट हो रहे प्रशांत किशोर

उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को लोकल भाषा आती है जिस वजह से लोग उनसे बहुत आसानी से जुड़ रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशांत किशोर ऐसे उम्मीदवार को टिकट देगी, जिसका फायदा पार्टी को होगा.

कांग्रेस और आरजेडी वोटी चोरी वाले मुद्दे को लेकर जनता बीच जा रही है और चुनाव आयोग के साथ-साथ बीजेपी पर निशाना साध रही है. वरिष्ठ पत्रकार सतीश के. सिंह ने कहा कि इस तरह के मुद्दे तुरंत बिहार के वोटरों पर कितना असर डालती है ये देखने वाली बात होगी.

Published at : 29 Sep 2025 04:16 PM (IST)
