दुबई में खेले गए एशिया कप के फाइनल मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदकर जीत हासिल की. भारत की इस जीत पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी, विदेश मंत्री से लेकर गृह मंत्री और अन्य तमाम नेताओं ने भारतीय टीम को बधाई दी है. वहीं बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने इसे लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है.

अमित मालवीय ने सोमवार (29 सितंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कहा कि ऐसा लगता है कि एशिया कप फ़ाइनल में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत ने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को बेहोशी की हालत में पहुंचा दिया है. ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद वे भारतीय सेना को बधाई देने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए थे.

It seems India’s stunning win against Pakistan in the Asia Cup final has left Rahul Gandhi and the entire Congress in a comatose state. Just like after #OperationSindoor, when they couldn’t bring themselves to congratulate the Indian Army for its stupendous strikes, they now… — Amit Malviya (@amitmalviya) September 29, 2025

'वे अपने आकाओं से इजाजत का इंतजार कर रहे हैं'

कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए अमित मालवीय ने कहा कि अब वे भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता का जश्न मनाने में देश के साथ शामिल होने से पहले मोहसिन नकवी और पाकिस्तान में अपने दूसरे आकाओं से इजाजत लेने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि इसे एक तरफ रख दीजिए, कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं आया, जिसमें हमारी राष्ट्रीय टीम को टूर्नामेंट में 3 बार पाकिस्तान को हराने और एशिया कप जीतने के लिए बधाई दी गई हो. उन्होंने आगे लिखा कि एक बार फिर पाकिस्तान, राहुल गांधी और कांग्रेस खुद को एक ही पाले में पाते हैं.

भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी लिए मनाया जश्न

बता दें कि भारत की जीत के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान टीम इंडिया ने एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख और पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इस कारण नकवी को मंच से जाना पड़ा और भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी लिए ही जश्न मनाया.

