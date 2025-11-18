हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘BJP चुनाव इसलिए जीतती है क्योंकि...’, बिहार में ऐतिहासिक चुनावी नतीजे आने पर बोले पीएम मोदी

‘BJP चुनाव इसलिए जीतती है क्योंकि...’, बिहार में ऐतिहासिक चुनावी नतीजे आने पर बोले पीएम मोदी

PM Modi on Bihar Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कोई भी चुनाव इसलिए जीतती है, क्योंकि वह 24x7 जनता के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

By : त्रिथेश नंदन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 18 Nov 2025 07:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार में विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 202 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है. एनडीए की यह जीत बेहद अहम मानी जा रही है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (17 नवंबर, 2025) को रामनाथ गोयनका लेक्चर 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव इसलिए जीतती है, क्योंकि वह 24x7 जनता के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर यह सबक दिया है कि भारत की जनता की आकांक्षाएं और महत्त्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं. आज देश की जनता सिर्फ उन राजनीतिक दलों पर विश्वास करती हैं, जिनकी नीयत साफ हो, जो जनता की आशाओं को पूरा करें और विकास को प्राथमिकता दें.

आंकड़ों से जानें नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार में बदलाव की स्थिति

इंस्टिट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2005 से पहले बिहार की अर्थव्यवस्था 90 के दशक और शुरुआती 2000 के सालों में साफ तौर पर लड़खड़ा रही थी. लालू और राबड़ी के दौर में भी बिहार में सब कुछ दयनीय स्थिति में नहीं था, लेकिन राज्य की आर्थिक वृद्धि ठहरी हुई थी, जो आगे सालों में आए नतीजों के मद्देनजर बहुत ही निम्न स्तर के हो गए. वहीं, 1995–2005 के बीच राज्य का जीडीपी विकास दर बेहद धीमा रहा. उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में बहुत कम विकास हुआ.

2005 से पहले बिहार टूटी सड़कों, अनियमित बिजली आपूर्ति और चरमराती कानून-व्यवस्था की समस्या से जूझ रहा था. उद्योग भी बिहार से दूरी बनाए हुए थे, पढ़े-लिखे युवा व्यापक पैमाने पर पलायन कर रहे थे और आम लोग जंगलराज के साये में जीते थे.

वहीं, जब साल 2005 में नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए, तब उन्होंने सड़कों और पुलों के जरिए उन गांवों को जोड़ना शुरू किया, जिन्हें पीढ़ियों से भुला दिया गया था. बिहार के ग्रामीण इलाकों के घर-घर तक बिजली पहुंचने लगी, जो पहले दिन में मात्र कुछ घंटे के लिए ही आती थी.

इसके अलावा, नीतीश सरकार की लड़कियों के लिए साइकिल योजना और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण जैसी योजनाओं ने गांवों की सामाजिक संरचना को बदल दिया. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी गंभीर और निरंतर निवेश शुरू हुआ.

जीडीपी विकास दर

2005 से पहले बिहार मुश्किल से 5 परसेंट की विकास दर हासिल कर पाता था, लेकिन 2014 से 2020 तक राज्य ने 8 परसेंट से ज्यादा का औसत विकास दर बनाए रखा. वहीं, सिर्फ साल 2023–24 में बिहार ने 9.2 परसेंट की वृद्धि दर्ज की.

नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद आज बिहार कहां खड़ा है?

  • बिहार में FDI की बात करें तो अक्टूबर 2019 से मार्च 2025 ₹1,650 करोड़ थी, जो देश के कुल FDI का केवल 0.08 परसेंट है और इसमें बिहार के रैंक 18 था.
  • बिहार की प्रति व्यक्ति आय सालाना 66,828 रुपये है. हालांकि, देश के अन्य राज्यों के मुकाबले यह सबसे कम है.
  • बिहार में 2022-23 में फैक्ट्रियों की संख्या 3,307 थी. देश के 15 राज्यों में बिहार से अधिक फैक्ट्रियां हैं.
  • बिहार से पलायन की बात करें तो, बिहार के 50 प्रतिशत घर ऐसे हैं, जो पलायन से प्रभावित है.
  • हर घर नल से जल योजना के तहत ग्रामीण घरों में 95.71% पाइपयुक्त जल कनेक्शन है. 11 राज्यों ने 100% कनेक्टिविटी हासिल कर ली है.
  • कुल शुद्ध कृषि योग्य भूमि का 43% क्षेत्र, अभी भी सिंचाई से बाहर है.
  • प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता पर ध्यान दें, तो साल 2023-24 में 394 किलोवाट प्रति घंटा थी, जो भारत में सबसे कम है.
  • बिहार में बिजली वितरण और ट्रांसमिशन लॉस की बात करें तो 49.4 परसेंट है. जम्मू-कश्मीर के बाद यह देश में दूसरा सबसे ज्यादा नुकसान है.
  • गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को लेकर सामने आए आंकड़ों में यह नंबर 63.1% (2019-21) है, जो भारत में सबसे अधिक है.
  • बिहार में सरकारी स्कूलों में ड्रॉपआउट दर के आंकड़ों के मुताबिक, 2023-24 में प्रेपरेटरी स्कूल (कक्षा III–V) में 14%, मिडिल स्कूल (कक्षा VI–VIII): 25% और सेकेंडरी स्कूल (कक्षा IX–XII) में 21% है, जो देश में सबसे अधिक हैं.
  • ग्रामीण बिहार में कंस्क्ट्रक्शन के काम में लगे श्रमिकों की बात करें, तो 2023-24 में उनकी औसत दैनिक मजदूरी 366 रुपये मिलता है, जबकि पूरे भारत में यह आंकड़ा 417 रुपये का है अर्थात बिहार में राष्ट्रीय औसत से भी कम है.
  • वहीं, ग्रामीण बिहार में कृषि मजदूरों की बात करें तो 2023-24 में यह आंकड़ा 338 रुपये प्रतिदिन का है, जो राष्ट्रीय औसत 373 से भी कम है..
  • नीतीश सरकार के दौरान बिहार के कर्ज पर ध्यान दें, तो साल 2007 में 49,846 करोड़ रुपये, और 2025 में 3,61,522 करोड़ रुपये है, यानि बिहार के कर्ज में 625 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है.
  • 2005-06 से 2023-24 के बीच सामाजिक क्षेत्र का खर्च 13 गुना बढ़ा. स्वास्थ्य क्षेत्र का खर्च 13 गुना बढ़ा और शिक्षा क्षेत्र का खर्च 10 गुना बढ़ा.
  • वहीं, बिहार में जन्म के समय औसत आयु 65.8 वर्ष (2006-10) से बढ़कर 69.5 वर्ष (2016-20) हो गई है.

यह भी पढ़ेंः नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण

Published at : 18 Nov 2025 07:04 PM (IST)
Tags :
BJP PM Modi NITISH KUMAR BIHAR BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
विश्व
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
Advertisement

वीडियोज

Dr Umar का पुराना वीडियो हुआ वायरल, कर रहा है जिहादी मानसिकता का समर्थन | ABPLIVE
SRINAGAR BLAST UPDATE: NOWGAM धमाके में क्या-क्या हुआ... शुरू से अंत तक जानिए पुरी कहनी!
India फिर आया Trump के tariff तूफान की चपेट में? | ABPLIVE
Sheikh Hasina Death Penalty: दुनिया में ऐसे कितने पीएम हैं जिन्हे मिली फांसी की सजा? | ABPLIVE
महिलाओं को Cash Transfer: कल्याण या कंगाली? | Bihar, Maharashtra से Brazil तक Freebies का सच|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
गुजरात
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
विश्व
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
कल इतने बजे जारी होगी किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, जानें किन किसानों के खाते में आएंगे पैसे?
कल इतने बजे जारी होगी किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, जानें किन किसानों के खाते में आएंगे पैसे?
हेल्थ
Heart Attack: मरीज देखते-देखते डॉक्टर को हार्ट अटैक और मौत, मर्दों में कैसे होते हैं हार्ट फेल्योर के लक्षण?
मरीज देखते-देखते डॉक्टर को हार्ट अटैक और मौत, मर्दों में कैसे होते हैं हार्ट फेल्योर के लक्षण?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget