हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण

नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण

Shashi Tharoor: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर के कार्यालय ने पार्टी मीटिंग में शामिल न होने के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया. ऑफिस ने कहा कि थरूर की तबीयत ठीक नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 18 Nov 2025 04:38 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

देश के 12 राज्यों में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को एक बैठक बुलाई. इस बैठक में कांग्रेस के उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के AICC महासचिव और AICC इंचाजों समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जहां चुनाव आयोग एसआईआर करने वाली है. हालांकि, कांग्रेस की इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक से पार्टी के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर गायब रहे.

कांग्रेस के आला कमान की ओर से सांसद शशि थरूर को भी इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था. हालांकि, शशि थरूर के कार्यालय ने बैठक से उनकी अनुपस्थिति के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया. उनके कार्यालय ने कहा कि शशि थरूर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने पार्टी की बैठक में हिस्सा नहीं लिया.

बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी

कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले एसआईआर पर व्यापक रणनीति बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिवों, इंचार्जों, पीसीसी, सीएलपी और सचिवों के साथ मिलकर व्यापक रूप से समीक्षा की गई.

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर काम कर रहा है. चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहा है. राज्यों के वोटर लिस्ट से कुछ सेक्शन का वोट जानबूझकर काटा जा रहा है, ये पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है. उन्होंने कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के विरोध में महारैली का आयोजन किया जाएगा.

मतदाता सूची की शुद्धता की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध- खरगे

वहीं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बैठक को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची की शुद्धता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को तुरंत इस बात का सबूत देना चाहिए कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की छत्रछाया में काम नहीं कर रहा है और उसे अपनी संवैधानिक शपथ और देश की जनता के प्रति अपनी निष्ठा याद है.

यह भी पढ़ेंः पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर सुनाया, फिर शशि थरूर ने प्रधानमंत्री की कर दी तारीफ, जानें क्या है पूरा मामला

Published at : 18 Nov 2025 04:38 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI MALLIKARJUN KHARGE CONGRESS SHashi Tharoor SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत को जवाब देने का पूरा हक', दिल्ली धमाके को लेकर एस. जयशंकर ने मॉस्को से आतंकियों को दी सख्त चेतावनी
'भारत को जवाब देने का पूरा हक', दिल्ली धमाके को लेकर एस. जयशंकर ने मॉस्को से आतंकियों को दी सख्त चेतावनी
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

शमीर टंडन का साक्षात्कार | गायक | योजना | अनुशासन | रचनात्मक संरचना और बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत को जवाब देने का पूरा हक', दिल्ली धमाके को लेकर एस. जयशंकर ने मॉस्को से आतंकियों को दी सख्त चेतावनी
'भारत को जवाब देने का पूरा हक', दिल्ली धमाके को लेकर एस. जयशंकर ने मॉस्को से आतंकियों को दी सख्त चेतावनी
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
क्रिकेट
ICC का पाकिस्तानी बल्लेबाज Babar Azam पर एक्शन, दे डाली बड़ी सजा; जानें क्या है पूरा मामला
ICC का पाकिस्तानी बल्लेबाज Babar Azam पर एक्शन, दे डाली बड़ी सजा; जानें क्या है पूरा मामला
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ट्रेंडिंग
ऐसे बनाई जाती है छतों पर रखी पानी की टंकियां! वीडियो देख यूजर्स का घूमा माथा, बोले सोचा नहीं था
ऐसे बनाई जाती है छतों पर रखी पानी की टंकियां! वीडियो देख यूजर्स का घूमा माथा, बोले सोचा नहीं था
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Embed widget