देश के 12 राज्यों में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को एक बैठक बुलाई. इस बैठक में कांग्रेस के उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के AICC महासचिव और AICC इंचाजों समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जहां चुनाव आयोग एसआईआर करने वाली है. हालांकि, कांग्रेस की इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक से पार्टी के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर गायब रहे.

कांग्रेस के आला कमान की ओर से सांसद शशि थरूर को भी इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था. हालांकि, शशि थरूर के कार्यालय ने बैठक से उनकी अनुपस्थिति के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया. उनके कार्यालय ने कहा कि शशि थरूर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने पार्टी की बैठक में हिस्सा नहीं लिया.

बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी

कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले एसआईआर पर व्यापक रणनीति बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिवों, इंचार्जों, पीसीसी, सीएलपी और सचिवों के साथ मिलकर व्यापक रूप से समीक्षा की गई.

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर काम कर रहा है. चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहा है. राज्यों के वोटर लिस्ट से कुछ सेक्शन का वोट जानबूझकर काटा जा रहा है, ये पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है. उन्होंने कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के विरोध में महारैली का आयोजन किया जाएगा.

मतदाता सूची की शुद्धता की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध- खरगे

वहीं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बैठक को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची की शुद्धता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को तुरंत इस बात का सबूत देना चाहिए कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की छत्रछाया में काम नहीं कर रहा है और उसे अपनी संवैधानिक शपथ और देश की जनता के प्रति अपनी निष्ठा याद है.

