'जैसे मनमोहन के समय गुजरात मॉडल बना, वैसे ही...', मोदी के सामने ये क्या बोल गए रेवंत रेड्डी?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM Modi Telangana: 'जैसे मनमोहन सिंह के समय गुजरात मॉडल बना, वैसे ही तेलंगाना...', मोदी के सामने ये क्या बोल गए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी?

PM Modi Telangana: 'जैसे मनमोहन सिंह के समय गुजरात मॉडल बना, वैसे ही तेलंगाना...', मोदी के सामने ये क्या बोल गए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी?

PM Modi: पीएम मोदी ने हैदराबाद को बड़ी सौगात दी है. कांग्रेस के कई बड़े नेता और आला अधिकारियों ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्वागत किया. इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 10 May 2026 07:23 PM (IST)
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PM Narendra Modi Telangana Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक और तेलंगाना एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक सभा को संबोधित किया, तो वहीं हैदराबाद में भी 9400 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है. पीएम मोदी ने विशेष तौर पर हैदराबाद को बड़ी सौगात दी है. बकायदा कांग्रेस के कई बड़े नेता और आला अधिकारियों ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया. इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे. 

रेवंत रेड्डी बोले- अगले 10 सालों में तैयार होगा तेलंगाना मॉडल

इस दौरान एक अजीब नजारा मंच पर देखने को मिला. जब पीएम मोदी मंच पर थे, तब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे. उन्होंने 10 सालों में देश के लिए गुजरात मॉडल विकसित किया था. आज तेलंगाना की जनता को भी वैसी ही उम्मीद है. अब जब वह प्रधानमंत्री हैं, तो तेलंगाना की जनता को मुझसे भी वैसी ही उम्मीद है. आने वाले 10 सालों में 2034 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए एक तेलंगाना मॉडल तैयार होगा. 

इस दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में देश की कुल आबादी का 3 प्रतिशत से भीकम हिस्सा रहता है. हमारा लक्ष्य है कि जब प्रधानमंत्री का 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना पूरा होगा, तब हम देश की जीडीपी में 10 प्रतिशत का योगदान देंगे. 

ये भी पढ़ें:  तमिलनाडु के पहले गैर-द्रविड़ CM बने विजय, TVK के 8 विधायकों भी बने मंत्री, थलापति की कैबिनेट में कौन-कौन?

पीएम मोदी बोले- भारत सरकार की बड़ी प्राथमिकता मॉर्डन कनेक्टिविटी रही है

इसके अलावा पीएम मोदी ने भी लोगों संबोधित किया. उन्होंने कहा कि बीते 12 सालों में भारत सरकार की बड़ी प्राथमिकता मॉर्डन कनेक्टिविटी भी रही है. फिर चाहे रोड्स हों, रेलवे हो, एयरपोट्स हो, कनेक्टिविटी के हर मोड पर निवेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे में ही लगभग 1.75 लाख करोड़ निवेश किए गए हैं. बीते 11 सालों में तेलंगाना में नेशनल हाइवे का नेटवर्क डबल हुआ है. 

पीएम मोदी ने कहा कि आंध प्रदेश से अलग होने से पहले इस क्षेत्र का रेलवे बजट 1000 करोड़ से भी कम था, लेकिन अब अकेले तेलंगाना का रेलवे बजट लगभग 5500 करोड़ है. उन्होंने बताया कि राज्य में 50000 करोड़ की रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं.

ये भी पढ़ें: TN CM Vijay Oath Ceremony LIVE: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने जोसेफ विजय, राज्यपाल ने TVK चीफ को दिलाई CM पद की शपथ

Published at : 10 May 2026 07:10 PM (IST)
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