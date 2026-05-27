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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKarnataka Politics Live: कर्नाटक में CM की कुर्सी पर बढ़ी खींचतान, सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने का ऑफर ठुकराया

Karnataka Politics Live: कर्नाटक में CM की कुर्सी पर बढ़ी खींचतान, सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने का ऑफर ठुकराया

Karnataka Politics Live Updates: कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है. सीएम की कुर्सी को लेकर बने सस्पेंस के बीच मंगलवार (26 मई) को दिल्ली के इंदिरा भवन में मैराथन बैठक चली.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 May 2026 11:53 AM (IST)

LIVE

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Karnataka Politics Live Updates CM Siddaramaiah Resignation News DK Shivakumar Congress Karnataka Politics Live: कर्नाटक में CM की कुर्सी पर बढ़ी खींचतान, सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने का ऑफर ठुकराया
कर्नाटक में सीएम की कुर्सी पर खींचतान
Source : PTI

Background

Karnataka Politics Live Update: कर्नाटक में लीडरशिप में बदलाव की अटकलें जारी हैं. खबरें हैं कि सीएम सिद्धारमैया गुरुवार (28 मई) को होने वाली ब्रेकफास्ट मीटिंग में इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं. डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी इस मीटिंग में शामिल होंगे. डीके शिवकुमार इस समय दिल्ली में हैं, तय शेड्यूल के मुताबिक गुरुवार सुबह 5.45 पर वह दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे और 9 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल होंगे.

कर्नाटक सीएम की कुर्सी को लेकर बने सस्पेंस के बीच मंगलवार (26 मई) को दिल्ली के इंदिरा भवन में मैराथन बैठक चली. इसमें सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हुए थे.

कर्नाटक में 20 मई को कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद से नेतृत्व में बदलाव और कैबिनेट में फेरबदल को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. शिवकुमार के समर्थक 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बनने को लेकर हुए कथित समझौते के तहत शिवकुमार के सीएम बनने पर जोर दे रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक अगर सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो फिर पार्टी शिवकुमार के भाई डीके सुरेश को राज्यसभा भेज सकती है.

11:53 AM (IST)  •  27 May 2026

Karnataka Politics Live:  क्या बोले कर्नाटक PWD मंत्री?

कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान पर कर्नाटक लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा, '...कल चर्चा हुई, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. मुख्यमंत्री ने कल बेंगलुरु में ब्रेकफास्ट पर एक बैठक बुलाई है, जिसमें हम भी शामिल होंगे. हमें तभी पता चलेगा जब वे बोलेंगे.'

10:55 AM (IST)  •  27 May 2026

Karnataka Politics Live:  सीएम बदलने की अटकलों पर क्यों बोले जी. परमेश्वर?

कर्नाटक सरकार में मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, 'कल (26 मई) कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री को फोन किया. मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की, लेकिन अंदर क्या चर्चा हुई, यह किसी को नहीं पता. हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है. राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला आज बेंगलुरु आ रहे हैं. वे सारी उलझनें दूर कर देंगे. हमें अभी भी आंतरिक चर्चाओं के बारे में कुछ नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता है कि केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा. बस इतना ही कहना है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल नाश्ते पर बैठक बुलाई है. मैं आज दोपहर मुख्यमंत्री से मिलूंगा.'

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