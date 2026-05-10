TN CM Vijay Oath Ceremony LIVE: तमिलनाडु में 'विजय' सरकार, TVK चीफ के साथ कौन लेगा शपथ? सामने आई लिस्ट
Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony: चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी TVK के पास शुरुआत में बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम, यानी 108 सीटें थीं. कांग्रेस के 5, CPI-CPM-VCK के 2-2 विधायक हैं.
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तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शनिवार को टीवीके प्रमुख विजय को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया. टीवीके चीफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में सीएम पद की शपथ लेंगे. राज्यपाल ने विजय को 13 मई या उससे पहले तक विश्वास मत हासिल करने का समय दिया है.
वीसीके और आईयूएमएल द्वारा टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की घोषणा के बाद अभिनेता-राजनेता विजय ने शनिवार को राज्यपाल आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें पार्टियों के उन पत्रों को सौंपा जिनमें बिना शर्त समर्थन देने का वादा किया गया था. विजय ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के. सेल्वपेरुंथगई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्य सचिव पी. षणमुगम सहित सहयोगी दलों के नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात की.
वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास दो-दो सीट हैं. दोनों पार्टियों के समर्थन को मिलाकर तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की सीट की संख्या अब 234 सदस्यीय विधानसभा में 120 हो गई है. टीवीके के संस्थापक नेता ने राज्यपाल से उन्हें सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित करने का आग्रह किया था. विजय चौथी बार लोकभवन में राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे.
विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी विजय के नेतृत्व वाली टीवीके के पास शुरुआत में बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम, यानी 108 सीटें थीं. टीवीके ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद, सरकार बनाने के लिए द्रमुक के सहयोगी दलों कांग्रेस, भाकपा, माकपा और वीसीके से संपर्क किया था और समर्थन मांगा था. हालांकि विजय, जिन्होंने दो सीटों पर जीत हासिल की है, को उनमें से एक सीट छोड़नी पड़ेगी. इससे पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर 107 रह जाएगी. टीवीके को समर्थन देने वाली पार्टियों - कांग्रेस के 5 तथा भाकपा, माकपा और वीसीके के 2-2 विधायक हैं.
TN CM Vijay Oath Ceremony LIVE: जेएलएन स्टेडियम पहुंचे थलपति विजय
सीएम की शपथ लेने के लिए थलपति विजय चेन्नई के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पहुंच चुके हैं.
VIDEO | Chennai: TVK Chief and Tamil Nadu CM-designate C Joseph Vijay reaches Jawaharlal Nehru Stadium.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
Vijay will take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu shortly.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/fhVoksUoXH
TN CM Vijay Oath Ceremony LIVE: चेन्नई पहुंचे राहुल गांधी
कांग्रेस सांसद और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चेन्नई पहुंच गए हैं. विजय कुछ ही देर में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण करेंगे.
VIDEO | Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi reaches Chennai to attend the oath-taking ceremony of TVK Chief C Joseph Vijay as the Chief Minister of Tamil Nadu.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
CM- designate C Joseph Vijay will take oath at the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, shortly.
(Full video… pic.twitter.com/IPRb3Xijnc
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Source: IOCL