Joseph Vijay Oath Ceremony: तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के प्रमुख और विधायक दल के नेता सी जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की राजनीति में नया अध्याय शुरू कर दिया. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर टीवीके कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी भी चर्चा में रही. विजय ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली, और उनके मंत्रियों ने भी इसी परंपरा को अपनाया.



शपथ ग्रहण समारोह में टीवीके के कई वरिष्ठ नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. इनमें आधव अर्जुन, एन आनंद और के ए सेंगोट्टैयन जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं. यह सरकार तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के लंबे वर्चस्व के बाद एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है.