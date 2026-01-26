हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Republic Day 2026: 900 KM की रफ्तार से उड़ा राफेल, महिला दस्ते ने दिखाया दिलचस्त बाइक फॉर्मेशन, देखें गणतंत्र दिवस की खास तस्वीरें

Republic Day 2026: 900 KM की रफ्तार से उड़ा राफेल, महिला दस्ते ने दिखाया दिलचस्प बाइक फॉर्मेशन, देखें गणतंत्र दिवस की खास तस्वीरें

Republic Day 2026: भारत ने 77वां गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर भव्य परेड के साथ मनाया गया. ऑपरेशन सिंदूर, सैन्य शक्ति, स्वदेशी हथियार, महिला नेतृत्व और EU की ऐतिहासिक भागीदारी इस वर्ष के मुख्य आकर्षण थे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Jan 2026 10:00 PM (IST)
Republic Day 2026: भारत ने 77वां गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर भव्य परेड के साथ मनाया गया. ऑपरेशन सिंदूर, सैन्य शक्ति, स्वदेशी हथियार, महिला नेतृत्व और EU की ऐतिहासिक भागीदारी इस वर्ष के मुख्य आकर्षण थे.

गणतंत्र दिवस 2026

1/8
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने 26 जनवरी 2026 को पूरे गौरव और आत्मविश्वास के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया. नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य ताकत, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और आधुनिक युद्ध कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला.
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने 26 जनवरी 2026 को पूरे गौरव और आत्मविश्वास के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया. नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य ताकत, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और आधुनिक युद्ध कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला.
2/8
यह समारोह भारत की रणनीतिक तैयारी और वैश्विक भूमिका को दर्शाने वाला रहा. 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. दोनों नेताओं की उपस्थिति ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग को नई मजबूती दी.
यह समारोह भारत की रणनीतिक तैयारी और वैश्विक भूमिका को दर्शाने वाला रहा. 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. दोनों नेताओं की उपस्थिति ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग को नई मजबूती दी.
Published at : 26 Jan 2026 09:57 PM (IST)
Republic Day Gantantra Diwas India Republic Day Republic Day 2026

इंडिया फोटो गैलरी

