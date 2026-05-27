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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक में सत्ता परिवर्तन तय! डीके सरकार में होंगे 4 डिप्टी CM, नाम फाइनल, बस ऐलान का इंतजार

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन तय! डीके सरकार में होंगे 4 डिप्टी CM, नाम फाइनल, बस ऐलान का इंतजार

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की अटकलों के बीच एक और फॉर्मूला सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक सरकार में चार डिप्टी सीएम हो सकते हैं.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 27 May 2026 02:50 PM (IST)
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मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की अटकलों के बीच राज्य में नई सरकार को लेकर एक और फॉर्मूला सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक इस सरकार में चार डिप्टी सीएम हो सकते हैं. इनके नाम भी सामने आ गए हैं. सूत्रों के मुताबिक सरकार में दलित, ओबीसी, लिंगायात और अल्पसंख्यक वर्ग से एक-एक चेहरे को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है.

संभावित डिप्टी सीएम की रेस में कौन-कौन?

सूत्रों के मुताबिक, संभावित उपमुख्यमंत्री की रेस में दलित कोटे से जी परमेश्वर (कर्नाटक गृहमंत्री) और प्रियांक खरगे (कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे), ओबीसी कोटे से यतींद्र सिद्धारमैया (मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे), लिंगायात कोटे से एमबी पाटिल और ईश्वर खंड्रे, अल्पसंख्यक कोटे से केजे जॉर्ज, यूटी खादर और जमीर का नाम  सामने आया है.

ब्रेकफास्ट मीटिंग ने बढ़ाई हलचल

उधर कर्नाटक में लीडरशिप में बदलाव की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच गुरुवार को ब्रेकफास्ट मीटिंग होगी. इससे राज्य की राजनीति को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं. यह बैठक गुरुवार (28 मई) को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ‘कावेरी’ में होगी. सूत्रों के मुताबिक, बैठक के बाद दोनों नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों पर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं.

दिसंबर 2025 में भी मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के बीच काफी चर्चित ‘ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी’ बैठक हुई थी. यह बैठक शिवकुमार के घर पर आयोजित की गई थी. कांग्रेस नेतृत्व ने उस समय मुख्यमंत्री पद की अदला-बदली और सत्ता साझेदारी को लेकर चल रही अटकलों के बीच एकजुटता का मैसेज दिया था.

डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक सीएम? अटकलों पर सिद्धारमैया का दो टूक, बताया मीटिंग में क्या-क्या हुआ

डीके शिवकुमार को मिलेगी कुर्सी?

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहा है, जिससे शिवकुमार को सीएम बनाया जा सके. बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया को केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका देने और उनके बेटे यतींद्र सिद्धारमैया को उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है. साथ ही कुछ अहम मंत्रालय देने का भरोसा भी दिया गया है.

सूत्रों ने यह भी कहा कि सिद्धारमैया पद छोड़ने से पहले मंत्रियों और विधायकों के साथ डिनर बैठक कर सकते हैं. गुरुवार को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है. उधर, शिवकुमार के समर्थकों ने उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए पोस्टर लगाना और सोशल मीडिया पर संदेश साझा करना शुरू कर दिया है. हालांकि, पार्टी ने अब तक लीडरशिप में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

कर्नाटक का नाटक खत्म! ब्रेकफास्ट पर दूर होंगे गिले-शिकवे, CM की कुर्सी छोड़ने से पहले सिद्धारमैया ने भेजा DK शिवकुमार को बुलावा

 

Input By : IANS

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 27 May 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Siddaramaiah Karnataka Politics Karnataka News DK Shiv Kumar
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