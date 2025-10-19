'त्योहारों में मनाएं स्वदेशी का जश्न', दिवाली पर PM मोदी की देशवासियों से अपील
देश में दीपावली का त्योहार जश्न और त्योहार से मनाया जाता है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को खास संदेश दिया है और स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद खरीदकर और 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत का जश्न मनाकर त्योहार मनाने का आग्रह किया. मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘आइए इस त्योहारी मौसम को 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाकर मनाएं.’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आइए, हम भारतीय उत्पाद खरीदें और कहें, गर्व से कहो यह स्वदेशी है.’ उन्होंने नागरिकों से यह आग्रह भी किया कि वे त्योहारों के मौसम में अपनी खरीदारी सोशल मीडिया पर साझा करें. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आपने जो भी खरीदा है, उसे सोशल मीडिया पर भी साझा करें. इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे.’
दिवाली पर्व को लेकर भाजपा ने किया पोस्ट
वहीं भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट में लिखा, 'सिर्फ दीये नहीं, सपनों का उजाला! जहां एक ओर हम अपने घरों में दीये जला रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर गांव तक बिजली पहुंची और सौर ऊर्जा (Solar Energy) की 110 गीगावाट की क्षमता पूरे देश को एक नई रोशनी दे रही है. आइए, इस दिवाली पर घर को सजाने के साथ, देश को रोशन करने का संकल्प लें!'
राष्ट्रपति मुर्मू ने भी दी शुभकामनाएं
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रविवार को दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक संदेश में कहा, 'दीपावली के पावन अवसर पर मैं भारत और दुनिया भर में सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं.'
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सकारात्मकता का दिया संदेश
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भी रविवार को दिवाली की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है. अपने संदेश में उन्होंने कहा, 'दीपावली ऐसा समय होता है जब उदारता, दानशीलता, और सबको साथ लेकर चलने के जो मूल्य हमारी सभ्यता और संस्कृति में गहराई से बसे हुए हैं, वे पूरी तरह उजागर होते हैं.'
उन्होंने कहा, 'हम इस समय जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करते हैं और अपने साथ उनका भी सहारा बनते हैं. इस साल जब हम दीपावली मना रहे हैं तो आइए हम सभी नकारात्मकता और अधर्म को त्यागकर सकारात्मकता और धर्म को अपनाएं, न केवल अपने व्यक्तिगत हित के लिए, बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए भी.'
