'पहले विदेशी नजरिए से तय होते हमारे उत्सव', PM मोदी का कांग्रेस पर तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि एक समय था, जब देश में कई दिवस और उत्सव विदेशी नजरिए से तय होते थे, लेकिन आज भारत अपनी विरासत, इतिहास और नायकों को स्वदेशी स्वाभिमान के साथ याद कर रहा है. यह देश की राष्ट्रीय चेतना में आए बड़े बदलाव का प्रतीक है. प्रधानमंत्री के इस बयान को कांग्रेस पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और आज यह राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है.

विदेशी नजरिए से तय होते थे देश के उत्सव'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समय था, जब भारत में अनेक दिवस और उत्सव विदेशी दृष्टिकोण से तय होते थे. आज देश अपनी विरासत, इतिहास और नायकों को स्वदेशी स्वाभिमान के साथ गर्व से याद कर रहा है. यह हमारी राष्ट्रीय चेतना में आए बड़े परिवर्तन का प्रतीक है.

उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस ऐसा पर्व है, जिससे जनजातीय समाज का गौरव जुड़ा है. इसके साथ भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणा भी जुड़ी हुई है. देश के कोने-कोने से कार्यक्रम में जुड़े लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया.

'जनजातीय गौरव दिवस अब राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है'

पीएम मोदी ने कहा कि 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी, वह आज एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है. पिछले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर देशभर में दो लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. इन आयोजनों में करोड़ों देशवासियों ने हिस्सा लिया था.

उन्होंने कहा कि आज देशभर में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और भारत अपने आदिवासी नायक-नायिकाओं को गर्व के साथ याद कर रहा है. भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान और कम उम्र में उनका संघर्ष आज भी करोड़ों देशवासियों के लिए बड़ी प्रेरणा है.