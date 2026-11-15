'भारत बदनाम समिट', राहुल के कार्यक्रम पर BJP का निशाना, कांग्रेस को लेकर क्या कहा

हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 में राहुल गांधी के बयानों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है. भाजपा नेता सीआर केसवन ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अंतरराष्ट्रीय मंच से भारत और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कांग्रेस के इस कार्यक्रम को 'भारत बदनाम समिट' करार देते हुए विदेशी प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि और जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठनों के साथ उनके कथित संबंधों पर सवाल उठाए. इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने भी समिट को 'भारत विरोधी सम्मेलन' बताते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना की.

विदेशी प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि पर उठाए सवाल

सीआर केसवन ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस के प्रायोजित भारत समिट में राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने देश और लोकतंत्र के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में शामिल कुछ विदेशी प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता संदिग्ध है.

केसवन ने कांग्रेस से मांग की कि वह सम्मेलन में शामिल विदेशी प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि सार्वजनिक करे. साथ ही यह भी स्पष्ट करे कि उनके कथित तौर पर अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से जुड़े और वित्त पोषित संगठनों के साथ क्या संबंध हैं. उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की कोशिशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

भाजपा नेता ने राहुल गांधी के पुराने बयान 'यह सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है' का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी प्रतिनिधियों को भारतीय लोकतंत्र पर हमला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना किसी एक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता.

केसवन के मुताबिक, राहुल गांधी और उनसे जुड़े लोग विदेशी ताकतों की मदद से भारतीय लोकतंत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि ऐसी कोशिशें सफल नहीं होंगी और इसका राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा.

राहुल ने चुनाव प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल

केसवन की यह प्रतिक्रिया भारत समिट 2026 के समापन सत्र में राहुल गांधी के संबोधन के एक दिन बाद आई. हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और करीब 70 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था.

अपने संबोधन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 में भारत का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया. उन्होंने कहा कि उस चुनाव में राजनीतिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर धन आया और देश का चुनावी परिदृश्य बदल गया. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राहुल गांधी ने दावा किया कि 2014 के चुनाव में करोड़ों डॉलर राजनीतिक व्यवस्था में लगाए गए थे.

उन्होंने मतदाता सूची में संशोधन और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा हटाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि तीन महीने के भीतर 70 लाख नए मतदाता जोड़े गए और आरोप लगाया कि इन सभी ने भाजपा को वोट दिया.

राहुल गांधी ने कारोबार, शिक्षा जगत और राजनीति में कथित तौर पर फासीवादी सोच रखने वाले लोगों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब व्यवस्थाएं कमजोर होती हैं, तब ऐसी ताकतें सामने आती हैं. उनके मुताबिक, पिछले एक दशक से ऐसी ताकतें लगातार सक्रिय रही हैं.

बंदी संजय कुमार ने आपातकाल का किया जिक्र

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने भी भारत समिट को पूरी तरह विफल और 'भारत विरोधी सम्मेलन' बताया. उन्होंने राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी समझ पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के आपातकाल के दौर और परिवार आधारित राजनीति का जिक्र किया.

उन्होंने सवाल किया कि क्या लोकतंत्र का मतलब यह है कि एक ही परिवार दशकों तक देश पर शासन करे? क्या राहुल गांधी के लिए लोकतंत्र का अर्थ पूरी पार्टी को एक परिवार के नियंत्रण में रखना है?

कुमार ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विदेशी प्रतिनिधियों के सामने देश के आंतरिक राजनीतिक मुद्दे उठाकर भारत का अपमान किया है. उन्होंने मतदाता सूची से 14 करोड़ वोट हटाए जाने संबंधी राहुल गांधी के आरोपों का भी जवाब दिया. कुमार ने कहा कि मृत व्यक्तियों, दोहरे मतदाताओं और स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाना जरूरी है.

2014 के चुनाव खर्च पर सबूत पेश करने की चुनौती

बंदी संजय कुमार ने राहुल गांधी के 2014 के लोकसभा चुनाव में सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए जाने संबंधी आरोपों पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी के पास इस संबंध में सबूत हैं तो उन्हें निर्वाचन आयोग के सामने पेश करना चाहिए और कानूनी लड़ाई के लिए अदालत का रुख करना चाहिए.

उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आने पर पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगती है. इस तरह भारत समिट में राहुल गांधी के संबोधन के बाद भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाओं से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

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