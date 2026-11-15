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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा धरती आबा का संघर्ष'

PM मोदी ने बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा धरती आबा का संघर्ष'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें याद किया. पीएम ने एक्स पर लिखा, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें समस्त देशवासियों की ओर से मेरा कोटि-कोटि नमन.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 08:22 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें समस्त देशवासियों की ओर से मेरा कोटि-कोटि नमन. आप सभी को इस दिव्य अवसर से जुड़े जनजातीय गौरव दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

उन्होंने आगे लिखा, धरती आबा का अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान देश की हर पीढ़ी को स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अधिकारों क रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा. उनसे प्रेरणा लेकर हमारी सरकार जनजातीय भाई-बहनों के सम्मान, अवसर और समृद्धि के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है. आइए, सभी मिलकर राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के बहुमूल्य योगदान को नमन करें.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 15 Nov 2026 08:14 AM (IST)
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