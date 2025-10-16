आंध्र प्रदेश को PM मोदी ने दी 13,430 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआंध्र प्रदेश को PM मोदी ने दी 13,430 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

पीएम मोदी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं में उद्योग, बिजली, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण, पेट्रोलियम और गैस जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 16 Oct 2025 05:31 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए 13,430 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. ये परियोजनाएं उद्योग, बिजली, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं.

प्रधानमंत्री ने कुरनूल-3 पूलिंग स्टेशन पर लगभग 2,880 करोड़ रुपये की लागत से ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण परियोजना की आधारशिला रखी. इस परियोजना में 765 केवी की दोहरी सर्किट वाली कुरनूल-3 पूलिंग स्टेशन-चिलकलुरिपेटा ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण शामिल है, जिससे बिजली आपूर्ति क्षमता में 6,000 एमवीए की वृद्धि होगी और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी.

एक लाख नौकरियां मिलने की उम्मीद

मोदी ने कुरनूल में ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्र और कडप्पा में कोप्पर्थी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला रखी, जिनमें कुल 4,920 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) और आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड (APIIC) की ओर से संयुक्त रूप से विकसित इन आधुनिक बहु-क्षेत्रीय औद्योगिक केंद्रों में ‘प्लग-एंड-प्ले’ अवसंरचना और ‘वॉक-टू-वर्क’ अवधारणा शामिल होगी.

इन औद्योगिक केंद्रों से 21,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने और लगभग एक लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जिससे आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में औद्योगिक विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा.

चार लेन के रेल ओवर ब्रिज (ROB) का उद्घाटन

प्रधानमंत्री ने सब्बावरम से शीलानगर तक 960 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की भी आधारशिला रखी. इस परियोजना का उद्देश्य बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम में भीड़भाड़ को कम करना और व्यापार एवं रोजगार को सुगम बनाना है.

मोदी ने पिलेरू-कलूर खंड सड़क को चार लेन वाली सड़क में बदलने से जुड़ी परियोजना, कडप्पा-नेल्लोर सीमा से मुख्यमंत्री पुरम तक सड़क चौड़ीकरण और NH-165 पर गुडिवाडा और नुजेला रेलवे स्टेशन के बीच निर्मित चार लेन के रेल ओवर ब्रिज (ROB) का उद्घाटन किया.

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन

उन्होंने NH-565 पर कनिगिरी बाईपास और NH-544DD पर एन गुंडलापल्ली टाउन में बाईपास किए गए खंड में सुधार संबंधी परियोजना का भी उद्घाटन किया. मोदी ने 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. उन्होंने कोठावलासा-विजयनगरम चौथी रेलवे लाइन, पेंडुर्थी और सिम्हाचलम उत्तर के बीच रेल फ्लाईओवर की आधारशिला रखी.

प्रधानमंत्री ने कोट्टावलसा-बोड्डावरा खंड और शिमिलिगुडा-गोरापुर खंड के दोहरीकरण से जुड़ी परियोजना का उद्घाटन किया. ऊर्जा क्षेत्र में पीएम ने गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम-अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण लगभग 1,730 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और यह आंध्र प्रदेश में लगभग 124 किलोमीटर और ओडिशा में 298 किलोमीटर तक फैली हुई है.

पीएम मोदी ने श्रीशैलम के देवस्थानम का किया दर्शन

उन्होंने चित्तूर में इंडियन ऑयल के 60 टीएमटीपीए (हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष) LPG बॉटलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसे लगभग 200 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया गया है. प्रधानमंत्री ने कृष्णा जिले के निम्मलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से लगभग 360 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित ‘एडवांस्ड नाइट विजन प्रोडक्ट फैक्टरी’ का उद्घाटन किया. इससे पहले, उन्होंने नंद्याल जिले के श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में दर्शन किए.

Published at : 16 Oct 2025 05:31 PM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh PM Modi NARENDRA MODI
