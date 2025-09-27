4G मोबाइल टॉवर, हाई एजुकेशन और अमृत भारत एक्सप्रेस... PM मोदी ने ओडिशा के लिए खोल दिया खजाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (27 सितंबर, 2025) को ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इस अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी मौजूद रहे. पीएम मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास सहित कई परियोजनाओं की सौगात दी.

पीएम ने दूरसंचार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक से लगभग 37,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 97,500 से अधिक 4-G मोबाइल टावरों का लोकार्पण किया. इनमें बीएसएनएल द्वारा स्थापित 92,600 से अधिक 4G तकनीक वाले टावर भी शामिल हैं.

'18,900 से अधिक 4G टावर बनाए जाएंगे'

डिजिटल भारत निधि के तहत 18,900 से अधिक 4G टावर बनाए जाएंगे, जो दूरस्थ, सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 26,700 गांवों को जोड़ेंगे. ये टॉवर 20 लाख से अधिक नए ग्राहकों को सेवा प्रदान करेंगे. ये टॉवर सौर ऊर्जा से संचालित हैं, जिससे ये भारत के सबसे बड़े हरित दूरसंचार टावरों का समूह बन गए हैं और टिकाऊ बुनियादी ढांचे की दिशा में एक कदम आगे हैं.

ओडिशा को पीएम मोदी की बड़ी सौगात

इसके अलावा पीएम मोदी ने रेल परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया, जिनसे कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा. इनमें संबलपुर-सरला में रेल फ्लाईओवर का शिलान्यास, कोरापुट-बैगुडा लाइन का दोहरीकरण और मनाबार-कोरापुट-गोरपुर लाइन शामिल है. इन परियोजनाओं से ओडिशा और पड़ोसी राज्यों में माल और लोगों के आवागमन में सुधार होगा और स्थानीय उद्योगों और व्यापार को भी मजबूती मिलेगी.

अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

पीएम मोदी ने बरहामपुर और उधना (सूरत) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई, जिससे राज्यों के बीच आवागमन में सुविधा होगी. इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. इसके अलावा उन्होंने बरहामपुर में एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और संभलपुर में वीआईएमएसएआर को विश्व स्तरीय सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों में उन्नत करने की आधारशिला रखी.

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया