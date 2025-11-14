बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे. इस दौरान उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे. पीएम मोदी ने हेडक्वार्टर पहुंचकर बिहारी स्टाइल में गमछा लहराया.

बिहार चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत किया और उनका आभार जताया. वहीं, पीएम मोदी ने बिहारी स्टाइल में गमछा लहराते हुए बिहार के लोगों को एनडीए की जीत का मैसेज दिया है. इसके बात उन्होंने मंच पर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi felicitated by Union Minister and BJP National President JP Nadda, Defence Minister Rajnath Singh, Union Home Minister Amit Shah at the party headquarters in Delhi



The National Democratic Alliance (NDA) is set to secure a historic win in… pic.twitter.com/0AUrLuQ4MK — ANI (@ANI) November 14, 2025

छठी मईया के जयकारे से की संबोधन की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में छठी मईया का जयकारा लगाया. उन्होंने कहा, ‘जय छठी मईया.’ उन्होंने कहा, ‘यह प्रचंड जीत, यह अटूट विश्वास, बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया. आज बिहार के घर-घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है.’

उन्होंने कहा, ‘हम एनडीए के लोग जनता जनार्दन के सेवक हैं. हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुराकर भी बैठे हुए हैं और इसलिए बिहार ने एक बार फिर से बता दिया है, ‘फिर एक बार, एनडीए सरकार.’

RJD और कांग्रेस पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन देते हुए आरजेडी और कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘बिहार में जब भी मैं जंगलराज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन ये बात कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था. मैं आज फिर से इस बात को दोहराता हूं कि अब बिहार में कट्टा सरकार फिर से वापस नहीं आएगी. बिल्कुल नहीं आएगी.’