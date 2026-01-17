Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन की जीत को लेकर पार्टी नेता गदगद हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार (16 जनवरी) को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ-साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी. बीजेपी-शिवसेना गठबंधन ने देश की वित्तीय राजधानी मुंबई सहित 29 नगर निगमों में से अधिकांश में बड़े अंतर से जीत हासिल की है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की प्रगति की राह और भी मजबूत होगी. उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में फडणवीस, शिंदे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, राज्य राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी.

महाराष्ट्र की जनता का जताया आभार

गडकरी ने कहा कि वे राज्य की जनता के आभारी हैं, जिन्होंने विकास को प्राथमिकता देकर बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर भरोसा जताया. वरिष्ठ बीजेपी नेता ने आगे कहा कि यह जीत महायुति सरकार को और भी गति प्रदान करेगी, जो विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की प्रगति की यात्रा को और भी मजबूती मिलेगी.

'इस जीत की खुशी के साथ हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं'

उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और प्रेम बीजेपी की सबसे बड़ी पूंजी है और उसे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिसे बीजेपी निश्चित रूप से पूरा करेगी. नितिन गडकरी ने कहा कि यह जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत के कारण ही संभव हो पाई है. जनता का विश्वास और प्रेम हमारी सबसे बड़ी पूंजी है. इस जीत की खुशी के साथ-साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं. हमें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, और हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे.

