एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूं कि हिजाब पहनने वाली महिला एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी. वारिस पठान ने कहा कि हम रहें या न रहें, हमारे बच्चे एक दिन जरूर देखेंगे कि देश की पीएम एक हिजाब पहनने वाली महिला बनी.

पठान ने कहा कि हम संविधान के तहत अपनी सारी बात करते हैं. हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी विकास की बात करते हैं, इसीलिए तो नगर निगम के चुनावों में जनता ने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया है. उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम को छोड़कर किसी भी पार्टी ने निगम चुनावों में विकास का मुद्दा नहीं उठाया. मैं किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करूंगा.

क्या बोले वारिस पठान?

महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों का जिक्र करते हुए मुंबई में (16 जनवरी) को वारिस ने कहा कि एआईएमआईएम का ग्राफ उल्लेखनीय प्रगति दिखा रहा है. यह हमारी पार्टी हमारे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और हमारे सभी नेताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है. पूरे महाराष्ट्र में हमने अथक अभियान चलाया. साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, हैदराबाद और अन्य क्षेत्रों के नेताओं ने भी योगदान दिया. लोगों ने हमें वोट दिया और कई उम्मीदवारों को जिताया.

वारिस पठान ने कहा कि सोलापुर और मुंबई में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और यह लोगों का प्यार है. हमारे नेता के प्रति लोगों का विश्वास है कि वे विकास की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं इसीलिए महाराष्ट्र में हमें इतनी मोहब्बत मिली है.

नितेश राणे के बयान पर क्या कहा?

हिजाब वाले बयान पर उन्होंने कहा कि सरकार में मंत्री नितेश राणे चुनाव के दौरान कहते हुए नजर आए कि 'आई लव महादेव' भगवाधारी मेयर बनेगा. हमसे जब पत्रकारों ने पूछा तो हमने भी संविधान के दायरे में रहते हुए कहा कि हिजाब वाली महिला भी पीएम और मुंबई की मेयर बन सकती है. मंत्री नितेश राणे तो असंवैधानिक बातें करते हैं, लेकिन मैं संविधान के दायरे में बात करता हूं. इस देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिम प्रधानमंत्री, मेयर, राज्यपाल या राष्ट्रपति नहीं बन सकता. भारत में पहले भी मुस्लिम इन पदों पर रह चुके हैं.

