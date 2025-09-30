हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट

मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट

Indigo Flight Bomb Threat: दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को उतारा गया और विमान की तलाशी ली गई. एयरपोर्ट पर भी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Sep 2025 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट को मंगलवार (30 सितंबर) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इंडिगा की फ्लाइट 6E 762 मुंबई से रवाना हुई थी. इसे करीब सुबह 8 बजे उड़ाने की धमकी मिली. सूचना मिलते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया और इमरजेंसी घोषित कर दी गई. विमान की लैंडिंग के समय सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया गया, हालांकि जांच में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला.

इस फ्लाइट में करीब 200 यात्री सवार थे. धमकी मिलने के तुरंत बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई. एयरपोर्ट अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए और विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए तैयारी की गई. हालांकि, जांच के बाद यह पता चला कि यह धमकी 'नॉन-स्पेसिफिक' यानी स्पष्ट रूप से किसी सटीक खतरे की ओर इशारा नहीं कर रही थी. बावजूद इसके, किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की.

लैंडिंग के बाद यात्रियों के सामान की हुई जांच

दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को उतारा गया और विमान की तलाशी ली गई. यात्रियों के सामान की भी बारीकी से जांच की गई. जांच पूरी होने तक एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी.

धमकी को लेकर इंडिगो ने क्या दी जानकारी

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, "मुंबई से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E 762 में सुरक्षा खतरा देखा गया. स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, हमने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया और विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने से पहले आवश्यक सुरक्षा जांच में उनका पूरा सहयोग किया. हमने अपने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किया है, जिसमें उन्हें जलपान उपलब्ध कराना और नियमित अपडेट शेयर करना शामिल है. हमेशा की तरह, हमारे यात्री, पायलट और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."

इनपुट - आईएएनएस

Published at : 30 Sep 2025 12:31 PM (IST)
Tags :
Indigo Mumbai Breaking News Abp News DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
दिल्ली NCR
Delhi Weather Changed: दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Glottis Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
RBI के Masterplan से Dollar की बादशाहत को टक्कर ?| Paisa Live
ICC Women's ODI World Cup: आज से महाकुंभ का आगाज़, India का पहला मैच Sri Lanka से
Bihar Assembly Elections: बिहार में आज मतदाता सूची जारी, अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम संभव
Sansani: 7 साल में 3 मौतें, करोड़ों के क्लेम में 'Vishal Singhal' गिरफ्तार : Insurance Scam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
दिल्ली NCR
Delhi Weather Changed: दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
बॉलीवुड
फराह खान ने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर कसा था तंज, अब दोनों के बीच आई दरार, उठा लिया ये कदम
दीपिका पादुकोण और फराह खान के बीच अनबन, एक दूसरे को किया अनफॉलो
बिहार
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
ट्रैवल
Vietnam Tourist Places: इस खूबसूरत देश में भारत के 10 हजार रुपये हो जाते हैं 30 लाख, आज ही बना लें टूर का प्लान
इस खूबसूरत देश में भारत के 10 हजार रुपये हो जाते हैं 30 लाख, आज ही बना लें टूर का प्लान
शिक्षा
School Holidays: अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget