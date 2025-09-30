मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट

मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट को मंगलवार (30 सितंबर) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इंडिगा की फ्लाइट 6E 762 मुंबई से रवाना हुई थी. इसे करीब सुबह 8 बजे उड़ाने की धमकी मिली. सूचना मिलते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया और इमरजेंसी घोषित कर दी गई. विमान की लैंडिंग के समय सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया गया, हालांकि जांच में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला.

इस फ्लाइट में करीब 200 यात्री सवार थे. धमकी मिलने के तुरंत बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई. एयरपोर्ट अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए और विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए तैयारी की गई. हालांकि, जांच के बाद यह पता चला कि यह धमकी 'नॉन-स्पेसिफिक' यानी स्पष्ट रूप से किसी सटीक खतरे की ओर इशारा नहीं कर रही थी. बावजूद इसके, किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की.

लैंडिंग के बाद यात्रियों के सामान की हुई जांच

दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को उतारा गया और विमान की तलाशी ली गई. यात्रियों के सामान की भी बारीकी से जांच की गई. जांच पूरी होने तक एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी.

धमकी को लेकर इंडिगो ने क्या दी जानकारी

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, "मुंबई से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E 762 में सुरक्षा खतरा देखा गया. स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, हमने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया और विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने से पहले आवश्यक सुरक्षा जांच में उनका पूरा सहयोग किया. हमने अपने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किया है, जिसमें उन्हें जलपान उपलब्ध कराना और नियमित अपडेट शेयर करना शामिल है. हमेशा की तरह, हमारे यात्री, पायलट और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."

इनपुट - आईएएनएस