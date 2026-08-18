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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दीपके स्टूडेंट कैसे...', रिजिजू ने CJP प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा

'दीपके स्टूडेंट कैसे...', रिजिजू ने CJP प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि वो छात्र कैसे बन गए?

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 18 Aug 2026 09:38 AM (IST)
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सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब अपनी पार्टी के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं. अभिजीत छात्रों की मदद करने के लिए आए हैं. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दीपके पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है, अभिजीत दीपके महाराष्ट्र से हैं, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं.

दीपके पर साधा निशाना

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "छात्रों की चिंताएं जायज हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और दूसरों का स्थिति को हाईजैक करने की कोशिश करना सही नहीं है. अभिजीत दीपके महाराष्ट्र से हैं, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं. वो 'छात्र' कैसे बन गए? छात्रों में एक खास तरह का जोश होता है और उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां छात्रों की आड़ में अपना राजनीतिक एजेंडा साधने की कोशिश करती हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है.''

पहले भी साध चुके हैं निशाना

ये पहली बार नहीं है जब कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अभिजीत दीपके पर निशाना साधा है. पहले भी वो दीपके को लेकर बयान दे चुके हैं. उन्होंने लिखा था-मुझे उन लोगों पर दया आती है जो पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गैंग से सोशल मीडिया फॉलोअर्स ढूंढते हैं. जिसके बाद दीपके ने एक पोस्ट में ऑडियंस डेमोग्राफिक्स की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर की. उन्होंने दावा किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के 94 प्रतिशत से ज्यादा फॉलोअर्स भारत से हैं. उसके बाद रिजिजू के पोस्ट पर सवाल उठाया था.

बता दें हाल ही में दीपके ने सरकारी स्कूलों का दौरा किया था. जिसके बाद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था. हालांकि कुछ समय बाद उनका अकाउंट रिकवर कर लिया गया था. जिसकी जानकारी उन्होंने खुद मीडिया को दी थी.

ये भी पढ़ें: सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 18 Aug 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
CJP KIren Rijiju Abhijeet Dipke
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