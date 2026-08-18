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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागोवा कांग्रेस की मीटिंग में गाया आधूरा वंदे मातरम, खरगे भी थे मौजूद

गोवा कांग्रेस की मीटिंग में गाया आधूरा वंदे मातरम, खरगे भी थे मौजूद

Congress Goa Vande Mataram: कांग्रेस एक बार फिर से वंदे मातरम को लेकर विवादों में घिरती दिख रही है. उसकी गोवा मीटिंग में अधूरा राष्ट्रगीत गाए जाने का दावा किया गया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 18 Aug 2026 10:24 AM (IST)
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कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर विवाद में घिर गई थी. अब पार्टी एक बार फिर राष्ट्रगीत को लेकर चर्चा में है. दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की गोवा मीटिंग में अधूरा वंदे मातरम गाया गया. पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुरुआती दो छंद ही गाए. अहम बात यह है कि इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मौजूद थे.

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान कुछ इशारा किया था. दावा किया गया था कि उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर ऐतराज जताया था. अब इसके बाद गोवा में आयोजित हुई मीटिंग में वंदे मातरम के शुरुआती दो छंद ही गाए गए. कांग्रेस इसकी वजह से फिर से विवादों में फंसती नजर आ रही है. खरगे की मौजूदगी में गाए गए अधूरे वंदे मातरम को लेकर अभी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

कांग्रेस पर भाजपा का हमला

भाजपा ने कांग्रेस को लेकर मंगलवार (18 अगस्त) को एक पोस्ट शेयर की. उसने लिखा, 'गलती नहीं, ये सोच है! ‘वंदे मातरम्’ पर कांग्रेस का शर्मनाक रूप! 'मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और ना गाऊंगा.' जब कांग्रेस नेताओं के मुंह से राष्ट्रगीत के खिलाफ ऐसा जहर निकले, तो समझिए नफरत कितनी गहरी है। सोनिया-राहुल की इस मानसिकता को पूरा देश देख रहा है! राष्ट्रगीत का अपमान देश कभी माफ नहीं करेगा!'

वंदे मातरम पर क्या बोले कांग्रेस नेता

गोवा कांग्रेस के एमएलए एल्टन डीकोस्टा ने अधूरे वंदे मातरम के मामले पर कहा, 'मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं. हमारे अध्यक्ष पहले ही जवाब चुके हैं, हमें किसी के सामने अपनी देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं है. हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी पार्टी के नेता कितना इस देश से प्यार करते हैं.'   

अमित शाह का कांग्रेस पर तंज

कांग्रेस के वंदे मातरम मामले को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी पर तंज कसा था. उन्होंने सोनिया गांधी पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया था. अमित शाह ने रविवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कहा था कि कांग्रेस को इसके लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर आत्मा से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था.

क्या है पूरा विवाद

दरअसल 15 अगस्त के दिन कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया. इसके बाद वंदे मातरम गाया गया. इसी दौरान सोनिया गांधी ने खरगे की ओर कुछ इशारा किया. वे थोड़ा नाराज नजर आईं. दावा किया गया कि उन्होंने पूरे वंदे मातरम को लेकर नाराजगी जाहिर की थी. इस कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा था कि मुख्यालय में पूरा राष्ट्रगीत गाया गया.

यह भी पढ़ें : सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 18 Aug 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Goa Vande Mataram India Breaking News Abp News CONGRESS
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