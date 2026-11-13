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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मेरा फोन टैप होता है, सबूत इसी में है, राज खोलूंगा', राहुल गांधी का चौंकाने वाला दावा

'मेरा फोन टैप होता है, सबूत इसी में है, राज खोलूंगा', राहुल गांधी का चौंकाने वाला दावा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका फोन टैप कराने का आरोप लगाया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 01:14 PM (IST)
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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैप कराने का आरोप लगाया है. इंस्टाग्राम पर एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने अपने फोन की ओर इशारा किया और कहा कि सारे सबूत इसी में हैं. उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास उनके बारे में जानकारी कैसे पहुंचती है, क्योंकि उनका फोन टैप किया जाता है. 

राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री उनके साथ आमने-सामने बहस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है. उन्होंने यह भी कहा कि वह बताएंगे कि प्रधानमंत्री कब से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और इससे जुड़ी अन्य जानकारियां भी सामने आएंगी.

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इंस्टाग्राम यूजर ने पूछा- विदेशी ताकतों के नियंत्रण का क्या सबूत है?

दरअसल, इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने राहुल गांधी से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्हें विदेशी मदद मिल रही है, जबकि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी ताकतें नियंत्रित कर रही हैं. यूजर ने सवाल किया कि उनके इस आरोप का क्या सबूत है?

इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने अपने फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सारे सबूत इसी में हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनका फोन टैप किया जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री को उनके बारे में जानकारी मिलती है. राहुल ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ बहस के लिए तैयार होंगे, उस दिन सबके सामने यह साफ हो जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है.

बोले- भाजपा जिसे चाहे जज बना ले, मैं बहस के लिए तैयार

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को आमने-सामने बहस की चुनौती भी दी. उन्होंने कहा कि वह किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री के साथ वन ऑन वन डिबेट करने के लिए तैयार हैं. भाजपा चाहे तो अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को इस बहस में जज बना सकती है. उन्होंने यहां तक कहा कि अडानी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी जज के रूप में बैठाया जा सकता है. राहुल गांधी ने दावा किया कि वह प्रधानमंत्री के साथ बहस करने के लिए तैयार हैं और इस बहस के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे.

पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को दे चुके हैं बहस की चुनौती

राहुल गांधी इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दे चुके हैं. अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने राफेल सौदे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को 15 मिनट की सीधी बहस की चुनौती दी थी. इसके बाद मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर, अजित पी. शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन. राम ने दोनों नेताओं को सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित किया था. राहुल गांधी ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव के प्रमुख मुद्दों पर आमने-सामने चर्चा करने का न्योता दिया था.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 13 Nov 2026 01:14 PM (IST)
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