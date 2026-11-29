परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी एकजुटता की कोशिशों के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से इस मुद्दे पर फिर विचार करने की अपील की है. राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने से भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. इसके जवाब में स्टालिन ने राहुल को धन्यवाद देते हुए साफ किया कि तमिलनाडु और वहां के लोगों के हित उनकी पार्टी के लिए सबसे ऊपर हैं और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

राहुल गांधी रविवार को INDIA गठबंधन के नेताओं के साथ स्टालिन से मुलाकात करने चेन्नई पहुंचे. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसद में सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाने से भाजपा और आरएसएस को अपने फायदे के लिए देश का पूरा चुनावी नक्शा नए सिरे से तैयार करने की खुली छूट मिल जाएगी. उन्होंने स्टालिन को संबोधित करते हुए कहा कि वे हमेशा तमिल विरोधी ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं. राष्ट्रीय हित, तमिलनाडु के हित और संविधान की रक्षा के लिए इस विधेयक को मिलकर हराना होगा.

स्टालिन ने दिया जवाब, बोले- तमिलनाडु के हितों से समझौता नहीं

राहुल गांधी की अपील पर एमके स्टालिन ने उनका आभार जताया. उन्होंने कहा कि संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में डीएमके की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद. स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा तमिलनाडु और तमिल लोगों के हितों को सर्वोपरि रखकर फैसले किए हैं. वह इस रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे. स्टालिन ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि इतिहास उन्हें कट्टाबोम्मन के रूप में याद करेगा, न कि एट्टप्पन के रूप में. कट्टाबोम्मन को तमिलनाडु में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा के तौर पर याद किया जाता है, जबकि एट्टप्पन का नाम विश्वासघात के संदर्भ में लिया जाता है.

कांग्रेस-डीएमके के पुराने रिश्तों पर आईटी विंग का तंज

राहुल गांधी की अपील के बीच डीएमके आईटी विंग ने कांग्रेस पर तंज कसा. उसने इस साल मई में कांग्रेस और डीएमके के दशकों पुराने गठबंधन के टूटने का जिक्र किया. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. इसके बाद कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में खटास आई थी.

स्टालिन के बाद शरद पवार से भी मिलेंगे विपक्षी नेता

चेन्नई में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी की स्टालिन से दोपहर दो से पांच बजे के बीच मुलाकात प्रस्तावित है. इसके बाद विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुंबई रवाना होगा, जहां रात आठ बजे एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेगा.

इस संपर्क अभियान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अलावा राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हैं. समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप भी जारी किया है.