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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे, वीडियो शेयर कर बताई पूरी कहानी

महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे, वीडियो शेयर कर बताई पूरी कहानी

महुआ मोइत्रा ने वीडियो में दावा किया कि जब वह अपने चुनाव क्षेत्र कृष्णानगर गईं, तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के समर्थकों ने उन पर अंडे फेंके.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Sep 2026 07:16 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुट की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार (16 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने दावा किया कि जब वह अपने चुनाव क्षेत्र कृष्णानगर गईं, तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के समर्थकों ने उन पर अंडे फेंके. 

उन्होंने अपने वीडियो पोस्ट में लिखा, ‘जस्टिस दीपांकर दत्ता, माई लॉर्ड आज मैं आधिकारिक रूप से आजाद भारत में एक सांसद और स्वतंत्रता सेनानी, दोनों हूं! बीजेपी के पदाधिकारियों (आम जनता नहीं) ने मेरी मीटिंग को घेर लिया और जब मैं वहां से निकल रही थी, तब मुझ पर अंडे फेंके. माई लॉर्ड, हमारी संवैधानिक सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए आपका धन्यवाद.’

वीडियो पोस्ट में बोलीं महुआ मोइत्रा

वीडियो में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि देखिए, पुलिस के सामने ये क्या हो रहा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आह्वान करते हुए कहा ये पुलिस वाले हैं और इनके सामने ये देखिए क्या हो रहा है. इस दौरान जब उनकी कार का ड्राइवर विंडो के शीशे को ऊपर करता है, तो वे उसे शीशे को नीचे करने के लिए डांटते हुए सुनी जा सकती हैं.

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो लगातार अपने फोन से वीडियो बनाते रहती हैं. उन्होंने लोगों ने कई बार अंडे फेंककर हमला किया. वहीं, जब एक शख्स महुआ के कार के बगल में दौड़ने लगता है, तब महुआ जोर-जोर से ‘जय तृणमूल कांग्रेस’ और ‘तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद’ के नारे लगाती हैं.

(खबर अपडेट हो रही है)

 

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 16 Sep 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
TMC Mahua Moitra WEST BENGAL
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