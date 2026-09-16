महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे, वीडियो शेयर कर बताई पूरी कहानी

तृणमूल कांग्रेस (TMC) में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुट की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार (16 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने दावा किया कि जब वह अपने चुनाव क्षेत्र कृष्णानगर गईं, तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के समर्थकों ने उन पर अंडे फेंके.

उन्होंने अपने वीडियो पोस्ट में लिखा, ‘जस्टिस दीपांकर दत्ता, माई लॉर्ड आज मैं आधिकारिक रूप से आजाद भारत में एक सांसद और स्वतंत्रता सेनानी, दोनों हूं! बीजेपी के पदाधिकारियों (आम जनता नहीं) ने मेरी मीटिंग को घेर लिया और जब मैं वहां से निकल रही थी, तब मुझ पर अंडे फेंके. माई लॉर्ड, हमारी संवैधानिक सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए आपका धन्यवाद.’

वीडियो पोस्ट में बोलीं महुआ मोइत्रा

वीडियो में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि देखिए, पुलिस के सामने ये क्या हो रहा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आह्वान करते हुए कहा ये पुलिस वाले हैं और इनके सामने ये देखिए क्या हो रहा है. इस दौरान जब उनकी कार का ड्राइवर विंडो के शीशे को ऊपर करता है, तो वे उसे शीशे को नीचे करने के लिए डांटते हुए सुनी जा सकती हैं.

Justice Dipankar Datta - MiLord I am officially both an MP in independent India & a freedom fighter today! BJP office bearers (NOT public) surrounded my mtng & pelted eggs as I left. Thank you MiLord for upholding our Constitutional protections. pic.twitter.com/FQHwSQUgD6 — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) September 16, 2026

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो लगातार अपने फोन से वीडियो बनाते रहती हैं. उन्होंने लोगों ने कई बार अंडे फेंककर हमला किया. वहीं, जब एक शख्स महुआ के कार के बगल में दौड़ने लगता है, तब महुआ जोर-जोर से ‘जय तृणमूल कांग्रेस’ और ‘तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद’ के नारे लगाती हैं.

(खबर अपडेट हो रही है)