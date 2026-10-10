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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके का हिरासत में बड़ा बयान, 'जो लगाना है लगा लो, हम...'

अभिजीत दीपके का हिरासत में बड़ा बयान, 'जो लगाना है लगा लो, हम...'

अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. जंतर मंतर पर प्रदर्शन से पहले दीपके और उनके करीबी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 10 Oct 2026 11:23 AM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंचे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले उन्हें हिरासत में ले लिया.

इसके बाद दिल्ली पुलिस अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को एयरपोर्ट के गेट नंबर 9 से लेकर निकली. इस दौरान बस में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने हिरासत का वीडियो पोस्ट किया है. इसमें देख सकते हैं कि विमान के लैंड करते ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी विमान में आए.

अभिजीत दीपके इसमें कह रहे हैं आप देख सकते हैं विमान में दिल्ली पुलिस चढ़ रही है. हमें विमान से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है. ये तानाशाही है. आ जाओ अरेस्ट कर लो. अरेस्ट होने के लिए आए हैं. 

इस दौरान भारत माता जय की नारे लगे. दीपके महिला पुलिसकर्मी से कहते हैं कि आप लोग विमान में कैसे आ गए. इसपर पुलिसकर्मी कहती हैं कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है.

तो दीपके कहते हैं ये बात तो बाहर आने के बाद भी तो कह सकते हैं.  सीजेपी ने एक अन्य वीडियो भी शेयर किया है. इसमें सीजेपी के नेता कहते हैं कि आप मेल ऑफिसर्स को भेजिए. आप मेरा फोन कैसे ले सकते हैं. मैं बैग ले लूं. आप को जो करना है कर लो. जो लगाना है लगा लो, एनएसए, यूएपीए...हम अरेस्ट होने ही आए हैं.

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के इलाके में जाने से मना किया था लेकिन CJP की टीम मनाने को तैयार नहीं थी. सीजेपी के प्रमुख नेताओं से पहले यूट्यूबर ध्रुव राठी समेत अन्य नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 10 Oct 2026 11:14 AM (IST)
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