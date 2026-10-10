अभिजीत दीपके का हिरासत में बड़ा बयान, 'जो लगाना है लगा लो, हम...'

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंचे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले उन्हें हिरासत में ले लिया.

इसके बाद दिल्ली पुलिस अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को एयरपोर्ट के गेट नंबर 9 से लेकर निकली. इस दौरान बस में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने हिरासत का वीडियो पोस्ट किया है. इसमें देख सकते हैं कि विमान के लैंड करते ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी विमान में आए.

अभिजीत दीपके इसमें कह रहे हैं आप देख सकते हैं विमान में दिल्ली पुलिस चढ़ रही है. हमें विमान से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है. ये तानाशाही है. आ जाओ अरेस्ट कर लो. अरेस्ट होने के लिए आए हैं.

Abhijeet Dipke DETAINED! Saurav Das DETAINED! Ashutosh Ranka DETAINED! To save his traitor friend, the dictator has declared war against his own citizens! https://t.co/cUGrdetlx2 — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026

इस दौरान भारत माता जय की नारे लगे. दीपके महिला पुलिसकर्मी से कहते हैं कि आप लोग विमान में कैसे आ गए. इसपर पुलिसकर्मी कहती हैं कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है.

तो दीपके कहते हैं ये बात तो बाहर आने के बाद भी तो कह सकते हैं. सीजेपी ने एक अन्य वीडियो भी शेयर किया है. इसमें सीजेपी के नेता कहते हैं कि आप मेल ऑफिसर्स को भेजिए. आप मेरा फोन कैसे ले सकते हैं. मैं बैग ले लूं. आप को जो करना है कर लो. जो लगाना है लगा लो, एनएसए, यूएपीए...हम अरेस्ट होने ही आए हैं.

🚨 ABHIJEET DIPKE, SAURAV DAS AND ASHUTOSH RANKA DETAINED FROM INSIDE THEIR FLIGHT 🚨 Shame on you @narendramodi @AmitShah https://t.co/hXl6bzh53i — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के इलाके में जाने से मना किया था लेकिन CJP की टीम मनाने को तैयार नहीं थी. सीजेपी के प्रमुख नेताओं से पहले यूट्यूबर ध्रुव राठी समेत अन्य नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया.