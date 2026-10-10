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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद करने के फैसले को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर अवमानना याचिका

दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद करने के फैसले को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर अवमानना याचिका

दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है. वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने याचिका दाखिल कर इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी आदेश का उल्लंघन बताया.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 10 Oct 2026 10:34 AM (IST)
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 सीजेपी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगा है. इस मामले में शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है. याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और मेट्रो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है.

याचिकाकर्ता का आरोप है कि मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया गया. इस मामले में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है.

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया था नियंत्रित संचालन का निर्देश

दरअसल, शुक्रवार को सीजेपी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मेट्रो और रेलवे सेवाओं को पूरी तरह बंद करने के बजाय नियंत्रित तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया था. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि सुरक्षा के नाम पर आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह नहीं रोकी जा सकती. अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया था कि किसी छोटी समस्या से निपटने के लिए अत्यधिक कठोर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए.

ये भी पढ़ें- BJP के राहुल पर गंभीर आरोप, सुधांशु बोले- 'राष्ट्रपति से मुलाकात को गलत...'

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 10 Oct 2026 09:56 AM (IST)
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