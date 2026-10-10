सीजेपी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगा है. इस मामले में शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है. याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और मेट्रो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है.

याचिकाकर्ता का आरोप है कि मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया गया. इस मामले में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था नियंत्रित संचालन का निर्देश

दरअसल, शुक्रवार को सीजेपी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मेट्रो और रेलवे सेवाओं को पूरी तरह बंद करने के बजाय नियंत्रित तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया था. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि सुरक्षा के नाम पर आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह नहीं रोकी जा सकती. अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया था कि किसी छोटी समस्या से निपटने के लिए अत्यधिक कठोर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए.

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