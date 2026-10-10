कौन हैं ज्ञानेश कुमार जिनके खिलाफ दिल्ली में होगा प्रदर्शन, CJP क्यों कर रही इस्तीफे की मांग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उससे जुड़े संगठनों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों और मतदाताओं के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और पात्र मतदाताओं के मतदान का अधिकार सुरक्षित रखना जरूरी है. ऐसे में सवाल उठता है कि ज्ञानेश कुमार कौन हैं और उनका प्रशासनिक सफर कैसा रहा है?

कौन हैं ज्ञानेश कुमार?

ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश में जन्मे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी रहे हैं. उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. वर्ष 1988 में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए. उन्हें केरल कैडर मिला, जहां उन्होंने अपने करियर के शुरुआती वर्षों में कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं.

केरल में वह एर्नाकुलम जिले के कलेक्टर भी रहे. इस जिले में कोच्चि का बंदरगाह शहर शामिल है. उनके कार्यकाल के दौरान कोच्चि के तटीय क्षेत्र के पुनर्विकास से जुड़ा काम उनकी प्रमुख परियोजनाओं में गिना गया.

जम्मू-कश्मीर से जुड़े अहम फैसलों में रही भूमिका

प्रशासनिक सेवा के दौरान ज्ञानेश कुमार की जिम्मेदारियां बाद में संवेदनशील मामलों तक पहुंचीं. वर्ष 2016 में वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के जम्मू-कश्मीर प्रभाग से जुड़े. वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में भी उनकी भूमिका रही.

यह विधेयक उस प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त किया और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया.

इसी दौरान अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े मामले में भी देश में बड़ा घटनाक्रम हुआ. वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर भगवान राम का मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया. यह स्थल दशकों से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद का विषय रहा था.

उस दौर में ज्ञानेश कुमार के साथ काम कर चुके कुछ अधिकारियों ने उनके काम करने के तरीके की सराहना की थी. द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में एक पूर्व सहयोगी ने उन्हें मेहनती, बारीकियों पर ध्यान देने वाला और दबाव में शांत रहने वाला अधिकारी बताया. उनके मुताबिक, ज्ञानेश कुमार काम को दूसरों के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद उसमें शामिल होते थे. एक अन्य पूर्व सहयोगी ने उनकी मेहनत, बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक समझ की तारीफ की.

कब बने मुख्य चुनाव आयुक्त?

ज्ञानेश कुमार जनवरी 2024 में प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए. इसके दो महीने से भी कम समय बाद उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया. यह नियुक्ति लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक एक दिन पहले हुई थी.

फरवरी 2025 में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला. वह वर्ष 2023 में बने नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने.

नियुक्ति प्रक्रिया पर भी उठे सवाल

वर्ष 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया. उनकी जगह प्रधानमंत्री की ओर से नामित केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया. विपक्षी दलों ने इस बदलाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है.

सीजेपी क्यों मांग रही है इस्तीफा?

सीजेपी का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए. संगठन ने मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं. उसकी मांग है कि एसआइआर वापस लिया जाए, वर्ष 2025 की मतदाता सूची को आधार बनाया जाए और जिन पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, उनके मतदान के अधिकार सुरक्षित किए जाएं.

10 अक्टूबर के प्रदर्शन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) और अन्य संगठनों के शामिल होने की बात कही गई है. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं ने भी प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की है.

CJP और कुछ छात्र संगठनों ने चुनाव व्यवस्था में सुधार की मांग भी उठाई है. विपक्षी दलों ने अलग-अलग मौकों पर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है, हालांकि यह मांग प्रदर्शन से जुड़े सभी संगठनों की साझा मांग नहीं है.

CJP का कहना है कि यह प्रदर्शन केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक सीमित नहीं, बल्कि मतदाता सूची की पारदर्शिता और मतदान के अधिकारों से भी जुड़ा है. हालांकि, SIR में गड़बड़ियों और मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने से जुड़े आरोप संगठन के दावे हैं. इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए.

यह भी पढ़िएः 'जॉनी-जॉनी यस पापा, ज्ञानेश कुमार...', कविता पढ़ते ममता बनर्जी का वीडियो वायरल