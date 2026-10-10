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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP Protest Live Updates: सीजेपी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन, मुंबई से दिल्ली के रवाना हुए दीपके-रांका

CJP Protest Live Updates: सीजेपी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन, मुंबई से दिल्ली के रवाना हुए दीपके-रांका

CJP Protest Live Updates: कॉकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी में है. सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 10 Oct 2026 07:47 AM (IST)

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कॉकरोच जनता पार्टी लाइव अपडेट्स
Source : PTI

Background

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) शनिवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने की अपील की है. सीजेपी को कई दिग्गजों का साथ मिल चुका है. प्रदर्शन को देखते हुए सरकार अलर्ट है. दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें कैंसिल हैं. वहीं कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं.

अभिजीत दीपके ने देर रात जारी एक वीडियो मैसेज में कहा कि शनिवार को दिल्ली में होने वाला प्रदर्शन उनके हिरासत में लिए जाने की स्थिति में भी नहीं रुकना चाहिए. दीपके ने कहा, 'कल हमारा मार्च है. मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे हवाईअड्डे से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा या बाद में गिरफ्तार किया जाएगा. लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं. हिरासत में लिए जाने पर भी मुझे डर नहीं है. सरकार हम पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) या गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लगा सकती है.'

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कई अहम रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने की घोषणा की है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें नई दिल्ली या मध्य दिल्ली के रास्ते रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी या हवाई अड्डे जाना है तो अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें.

पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह 6 बजे से स्थिति के अनुसार कई प्रमुख चौराहों और मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू किया जाएगा. इनमें आउटर सर्किल कनॉट प्लेस-बाराखंबा रोड टी-पॉइंट, गोल डाकखाना गोलचक्कर, पटेल चौक गोलचक्कर, जय सिंह रोड-अशोका रोड टी-पॉइंट, आरएमएल अस्पताल गोलचक्कर और आउटर सर्किल कनॉट प्लेस-संसद मार्ग टी-पॉइंट शामिल हैं.

07:47 AM (IST)  •  10 Oct 2026

CJP Protest Live Updates: एक साथ दिखे सौरव दास और अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके, सौरव दास और सीजेपी के कार्यकर्ता मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ दिखे. वे दिल्ली के लिए रवाना हो गएहैं. 

07:33 AM (IST)  •  10 Oct 2026

CJP Protest Live Updates: दिल्ली के लिए रवाना हुए दीपके-रांका

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके, CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका और कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर पार्टी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुंबई से दिल्ली रवाना हो गए हैं.

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