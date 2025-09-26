देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने क्यों कहा- 'साड़ी पहनकर पोहा सर्व नहीं करूंगी'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो किसी भी कार्यक्रम में जाएं या कुछ भी करें लोग उस पर बात करना शुरू कर देते हैं. जब उनसे सवाल पूछा गया कि इन सब को लेकर वो क्या सोचती हैं तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल हैं, जो लोगों को मूल मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं.

इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में गुरुवार को अमृता फडणवीस ने कहा कि मैंने अब सबक सीख लिया है. ऐसा नहीं है कि मैं हर तरह की आलोचना से असहमत हूं या सहमत. आलोचना किस तरह की है, इस पर निर्भर करता है, लेकिन मूल मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. मेरा यही मतलब है. उन्होंने अपनी ट्रोलिंग को लेकर कहा कि ये हैंडल बहुत बदनाम हैं, इन्हें इसके लिए पैसे मिलते हैं और ये उसी हिसाब से काम करते हैं.

ट्रोलिंग को लेकर क्या बोलीं अमृता फडणवीस

जब उनसे पूछा गया कि ट्रोल्स आपको परेशान नहीं करते तो इस पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है, यह यहां बैठी हर महिला के बारे में है. मैं हमेशा कहती हूं कि ट्रोल्स बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होते हैं. या तो आप बहुत परेशान हो सकती हैं या उस बैकग्राउंड म्यूज़िक की धुन पर नाच सकती हैं. आप अनदेखा भी कर सकती हैं और अपनी आवाज़ जारी रख सकती हैं. यह आपका फैसला है कि आप इसके साथ क्या करती हैं.

इंडिया टुडे विमेन के कवर पेज का किया जिक्र

अमृता फडणवीस ने कहा कि मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूं. मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं, लेकिन मैं लगभग 10 साल पहले इंडिया टुडे विमेन के कवर पेज पर थीं. इसमें लिखा है कि मैं साड़ी पहनकर पोहा नहीं परोसना चाहती थी. उन्होंने कहा कि ये तब की बात है जब दीन हमारी शादी से पहले मुझसे पहली बार मिलने वाले थे. मैं साड़ी पहनकर उन्हें पोहा परोसने के उस पारंपरिक तरीके का पालन नहीं करना चाहती थी.

साड़ी पहनकर पोहा परोसने को लेकर क्या कहा

उन्होंने बताया कि यह आम तौर पर तय की गई शादी थी, जहां परिवारवाले चाहते थे कि हम पहले मिलें. मेरी मां ने कहा कि साड़ी में पोहा कहां है, मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी. इसलिए जब उन्होंने ऐसा करने को कहा तो हम पहली बार अलग-अलग मिले और यह मुझे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से वो मुझसे इसे करवाना चाहते थे, मैं उससे सहज नहीं थी, लेकिन अब आप जानते हैं कि सालों से मैं जिन लोगों के लिए कपड़े पहनती हूं वो लोग मेरा सम्मान करते हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं वही करती हूं जो वे चाहते हैं.

