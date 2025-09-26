बिहार की 75 हजार महिलाओं के खाते में आज आएंगे 10-10 हजार रुपए, आपको कैसे मिलेगा फायदा?

बिहार चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने वाला हैं. पीएम मोदी शुक्रवार (26 सितंबर) को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे. अहम बात यह है कि इसके तहत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे. इसको लेकर बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी भी शेयर की है.

महिला रोजगार योजना का बड़ा उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. बीजेपी बिहार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कहा, ''बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आज सीधे पहुंचेगा 10 हजार रूपए! एनडीए सरकार ने महिलाओं के हित में सिर्फ कदम नहीं उठाया, बल्कि क्रांति लाई है क्रांति. 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद पाकर स्वरोजगार और कारोबार से महिलाएं अपने परिवार को खुद कमाकर खिलाएंगी.''

क्या आपके खाते में भी आएंगे 10 हजार रुपए

इस योजना का लाभ सिर्फ बिहार की स्थायी महिलाओं को ही मिलेगा. इसके लिए महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना जरूरी है. इसका सदस्य बनने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा. इसके साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे. इसमें आधार कार्ड, बैंक खाता डीटेल्स, निवास प्रमाण पत्र शामिल है.

योजना को लेकर अधिकारियों ने क्या दी जानकारी

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को लेकर अधिकारियों ने बताया, ''यह योजना हर जगह लागू होगी, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी पसंद का रोजगार शुरु कर सकें.''

शुरुआती चरण में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी और अगले चरण में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है. यह योजना सामुदायिक भागीदारी पर आधारित होगी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े विशेषज्ञ उन्हें प्रशिक्षण देंगे, जिससे वे अपने प्रयासों में सफल हो सकें.