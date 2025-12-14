केरल में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में शनिवार रात हिंसा भड़क उठी. अलग-अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं. पुलिस के अनुसार, हालात पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कई इलाकों में तनाव बना हुआ है.

कोझिकोड में कांग्रेस कार्यालय पर हमला

कोझिकोड जिले के एरमला में कांग्रेस कार्यालय ‘इंदिरा गांधी भवन’ पर कथित तौर पर माकपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया. एडाचेरी थाने में दर्ज FIR के मुताबिक, करीब 200 लोग हथियारों के साथ मार्च करते हुए कार्यालय पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की. इस हमले में करीब 5 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया गया.

यूडीएफ कार्यकर्ताओं के पहुंचने से बढ़ा तनाव

पीटीआई के मुताबिक, घटना के बाद संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जिससे हालात और बिगड़ गए. पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर पूरी रात मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया. कोझिकोड जिले के मराड में यूडीएफ की जीत के जुलूस पर कथित तौर पर पथराव किया गया. इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी में यूडीएफ कार्यकर्ता और उसके परिवार को ले जा रही कार पर कथित तौर पर माकपा के करीब 40 कार्यकर्ताओं ने हमला किया. इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

सुल्तान बाथरी में दूसरी घटना, दोनों पक्षों पर केस

सुल्तान बाथरी पुलिस ने एक अन्य घटना में यूडीएफ कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है. आरोप है कि यूडीएफ कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़ने का विरोध करने पर माकपा के एक कार्यकर्ता पर हमला किया. कन्नूर जिले के पनूर में माकपा कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर मुस्लिम लीग के कई कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया. घरों के बाहर खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया. पनूर पुलिस के अनुसार, हिंसा उस समय भड़की जब माकपा कार्यकर्ताओं ने तलवार और खंजर लेकर यूडीएफ की जीत रैली को रोकने की कोशिश की. इस झड़प में यूडीएफ के कुछ नेताओं को चोटें आईं.

उलिक्कल में यूडीएफ-एलडीएफ के बीच टकराव

कन्नूर जिले के उलिक्कल में भी यूडीएफ और एलडीएफ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आईं. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हालात पर काबू पा लिया गया. कासरगोड जिले के बेडाकम में एलडीएफ का विजय मार्च हिंसा में बदल गया. आरोप है कि माकपा कार्यकर्ताओं ने वहां से गुजर रहे यूडीएफ कार्यकर्ताओं को रोक लिया. बीच-बचाव में कुछ पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोटें आईं.

तिरुवनंतपुरम में माकपा-भाजपा कार्यकर्ताओं की झड़प

राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम जिले के नेय्याट्टिंकारा में माकपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई. दोनों पक्षों के कुछ कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार, फिलहाल सभी इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है. औपचारिक शिकायतें मिलने के बाद संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज की जाएंगी. चुनावी माहौल के बीच राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.



(पीटीआई-भाषा इनपुट्स के साथ)