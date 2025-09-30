हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालद्दाख में कर्फ्यू में मोहलत! KDA ने कहा- कुर्बानी बेकार नहीं जानें देंगे, गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक...

असगर करबलाई ने कहा कि लद्दाख के लोगों के हौसले बुलंद हैं, जिन लोगों को जायज मांगों को रखने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी, उनकी शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे.

By : निपुण सहगल | Updated at : 30 Sep 2025 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

लद्दाख मामले पर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. केडीए के सह-अध्यक्ष असगर करबलाई, लद्दाख सांसद हनीफा जान और केडीए के सदस्य असगर करगिली ने संबोधित किया. लद्दाख को राज्य बनाने की मांग को लेकर असगर करबलाई ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारे मुद्दों पर कई सालों से सरकार से बात चल रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.

करबलाई ने कहा कि सोनम वांगचुक ने 2023 के बाद लगातार यह मुद्दे उठाए. फिर वह लद्दाखी आवाम के हितों के लिए भूख हड़ताल पर भी बैठे. इसके अलावा केडीए के मेंबर असगर करगिली ने कहा कि हमें स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की मांग का समाधान करने का आश्वासन गृह मंत्रालय ने दिया था, लेकिन अब तक इस पर कुछ नहीं हुआ.

'लद्दाखी आवाम ने मातृभूमि के लिए हर वक्त कुर्बानी दी'
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सह अध्यक्ष असगर करबलाई ने कहा कि लद्दाखी आवाम ने मातृभूमि के लिए हर वक्त कुर्बानी दी है. हमेशा देश प्रेम दिखाया है, लेकिन फिर भी आज लद्दाखियों को चीन, पाकिस्तान या CIA का एजेंट कह दिया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. हम देश से प्यार करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे. हम पर देशद्रोही का लेबल लगाना बंद कीजिए. असगर करबलाई ने कहा कि लद्दाख के लोगों के हौसले बुलंद हैं. उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को जायज मांगों को रखने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी, उनकी शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे.

सोनम वांगचुक के धरने के दौरान हुई थी हिंसा 
लद्दाख को राज्य बनाने की मांग को लेकर बीते दिनों सोनम वांगचुक के धरना प्रदर्शन के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा भड़क उठी थी. प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया.

लेह में कर्फ्यू में दी गई ढील
लेह में मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील की घोषणा की गई. हालात के मद्देनजर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. अधिकारियों ने बताया कि लेह शहर में सप्ताह भर से जारी कर्फ्यू में मंगलवार सुबह 10 बजे से 4 घंटे की ढील दी गई है और दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान खोलने का निर्देश दिया गया है.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Published at : 30 Sep 2025 02:06 PM (IST)
Curfew Leh KDA LADAKH Asgar Kargili
