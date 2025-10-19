हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहाई कोर्ट से कर्नाटक सरकार को बड़ा झटका, प्रियांक खरगे के क्षेत्र में RSS को मिली मार्च करने की इजाजत

Karnataka High Court: कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार आरएसएस की नई अर्जी पर विचार करे और सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करे. अब 2 नवंबर को RSS को मार्च करने की अनुमति मिली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 Oct 2025 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य की कांग्रेस सरकार को झटका देते हुए आरएसएस को चित्तापुर में 2 नवंबर 2025 को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति दे दी है. स्थानीय प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए मार्च आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद RSS कलबुर्गी संयोजक अशोक पाटिल ने होई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

आरएसएस की नई अर्जी पर विचार करे सरकार: कोर्ट

कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार आरएसएस की नई अर्जी पर विचार करे और सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करे. कोर्ट ने यह भी कहा कि चित्तपुर के अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था की संभावित समस्या का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि भीम आर्मी और भारतीय दलित पैंथर जैसे संगठनों ने भी उसी समय और स्थान पर रैलियां करने की योजना बनाई थी.

2 नवंबर को कार्यक्रम आयोजित करने की मिली अनुमति

अशोक पाटिल के वकील ने तर्क दिया कि अधिकारियों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब दिया गया है और बताया कि राज्य में अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार के जुलूस शांतिपूर्वक आयोजित किए गए हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने 2 नवंबर को कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति जताई.

कर्नाटक पुलिस ने इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा था कि रविवार को चित्तपुर में आरएसएस, भीम आर्मी और भारतीय दलित पैंथर की ओर से एक साथ की गई रैलियों से झड़पें हो सकती हैं और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है. इस रिपोर्ट में कहा गया कि हाल ही में एक RSS कार्यकर्ता की ओर से कार्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे को कथित तौर पर गाली देने और जान से मारने की धमकी देने की घटना से चित्तपुर में तनाव बढ़ गया है. यह प्रियांक खरगे का निर्वाचन क्षेत्र है.

राज्य सरकार ने अनुमति देने से लगाया अड़चन

कर्नाटक सरकार ने भी शनिवार (18 अक्तूबर 2025) को एक आदेश जारी कर किसी भी निजी संगठन, एसोसिएशन या व्यक्तियों के समूह के लिए सरकारी संपत्ति या परिसर का उपयोग करने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है. इसके बाद सिद्धारमैया की सरकार पर आरएसएस को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाने लगा.

कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर सरकारी विद्यालयों, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था. आरएसएस ने 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे कलबुर्गी जिले के चित्तपुर शहर में‘पथ संचलन और विजयादशमी कार्यक्रम की अनुमति के लिए एक आवेदन दिया था.

Published at : 19 Oct 2025 04:44 PM (IST)
विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
2025 में सिर्फ 2 फिल्में हुईं हिट, लिस्ट में एक भी बॉलीवुड मूवी नहीं
विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
2025 में सिर्फ 2 फिल्में हुईं हिट, लिस्ट में एक भी बॉलीवुड मूवी नहीं
हेल्थ
Super Antibiotic Nefithromycin: डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
यूटिलिटी
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
ट्रेंडिंग
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
