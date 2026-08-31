'इस्लाम सभी धर्मों से बेहतर', किस राज्य के शिक्षा मंत्री के बयान से मचाया बवाल

कर्नाटक में बीजेपी ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी का इस्तीफा लेने को कहा है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को दूसरे धर्मों से बेहतर बताया था. कोप्पल जिले के कुकनूर में रायरेड्डी ने इस्लाम को महान और बहुत ही मानवीय धर्म बताया. उन्होंने कहा कि यह धर्म विज्ञान पर आधारित है और लोगों को जीने का तरीका सिखाता है.

कर्नाटक के मंत्री ने कहा, "जो लोग इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, वे इसके बारे में गलत अंदाजा लगाते हैं और गलत राय बनाते हैं. मैं कहना चाहूंगा कि इस्लाम बाकी सभी धर्मों से बेहतर है, क्योंकि इसकी शुरुआत इंसानियत से होती है." उन्होंने आगे कहा, "देखिए कुरान के बारे में, मैंने अब्राहमिक धर्मों का बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है और मैं अक्सर मंदिरों या मठों में नहीं जाता, लेकिन मैं धर्मों और अलग-अलग इतिहास का अध्ययन करता हूं. इसीलिए मैं अब्राहमिक धर्मों को देखता हूं."

कर्नाटक बीजेपी ने डीके शिवकुमार को घेरा

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष आर. अशोक ने इन बयानों को लेकर मुख्यमंत्री से तुरंत जवाब मांगा है. आर. अशोक ने डीके शिवकुमार के बार-बार मंदिर जाने का भी जिक्र किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, "डीके शिवकुमार, क्या आपकी कांग्रेस सरकार की इस हिंदू-विरोधी सोच का कोई अंत नहीं है? आप सुबह-सुबह मंदिर जाने और कैमरों के सामने भक्ति का दिखावा तो करते हैं, लेकिन जब आपकी ही कैबिनेट का कोई मंत्री सनातन हिंदू धर्म और मंदिरों के बारे में अपमानजनक बातें कहता है तो आप चुप क्यों रहते हैं?"

बसवराज रायरेड्डी के इस्तीफे की मांग

उन्होंने कहा कि अगर बसवराज रायरेड्डी माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. उनकी यह मांग मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे के दो दिन बाद आई है, नागेंद्र ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी के कड़े विरोध के बाद 2 साल में दूसरी बार इस्तीफा दिया.

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी के घमंडी बयानों को ध्यान से सुनें. उन्होंने कहा, 'मैं मठों या मंदिरों में नहीं जाता' ये कहकर उन्होंने राज्य के लाखों हिंदुओं की आस्था के केंद्रों का अपमान किया है. 'इस्लाम दूसरे धर्मों से बेहतर है' जैसे बयान देकर उन्होंने सनातन धर्म को नीचा दिखाया है."

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