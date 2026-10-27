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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी ने क्यों शेयर किया त्रिपुंड? बहन प्रियंका गांधी ने बताया सच

राहुल गांधी ने क्यों शेयर किया त्रिपुंड? बहन प्रियंका गांधी ने बताया सच

प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने झूठ के इस हमले का डटकर सामना किया है, उसके लिए एक सच्चे योद्धा जैसा अपार साहस, दृढ़ता और निरंतर प्रयास चाहिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Oct 2026 04:08 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को सुबह-सुबह अपने X प्लेटफॉर्म हैंडल पर त्रिपुंड तिलक की एक तस्वीर साझा की. इसके साथ ही, उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में ‘सत्यम् शिवम् सुन्दरम्’ लिखा. राहुल गांधी के इस पोस्ट को देखकर हर कोई यही सोच रहा कि आखिर उन्होंने त्रिपुंड की तस्वीर क्यों साझा की.

हालांकि, उन्होंने अपने इस पोस्ट के बारे में विस्तार से कोई भी जानकारी साझा नहीं की, लेकिन राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनके इस पोस्ट के पीछे का सच बताया है.

भाई राहुल गांधी के X पोस्ट को लेकर बोलीं बहन प्रियंका

वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने X प्लेटफॉर्म हैंडल से राहुल गांधी के पोस्ट को रीशेयर किया और कहा, ‘सच्चाई को लंबे वक्त तक दबाया नहीं जा सकता है. इस सरकार ने मेरे भाई को बदनाम करने, उनकी छवि खराब करने और उन पर झूठे मुकदमे थोपने के अभियान में अभूतपूर्व संसाधन झोंक दिए हैं. ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने बिना किसी डर के सच बोलने की हिम्मत की है.’ 

उन्होंने कहा, ‘जिस तरह से उन्होंने (राहुल गांधी ने) झूठ के इस हमले का डटकर सामना किया है, उसके लिए एक सच्चे योद्धा जैसा अपार साहस, दृढ़ता और निरंतर प्रयास चाहिए.’ प्रियंका ने यह भी कहा, ‘एक-एक करके सारी परतें खुलेंगी. सच्चाई साफ तौर पर और मजबूती के साथ सामने आएगी. ये तो बस शुरुआत है.’

मोदी के नेतृत्व में चल रहे झूठ, दमन और गरीबी का अंत होना जरूरी- पवन 

वहीं, कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के X पोस्ट को री-शेयर करते हुए कहा, ‘भगवान शिव बिना किसी आकार, बिना किसी बदलाव और ब्रह्मांड के शाश्वत स्वरूप का प्रधिनिधित्व करते हैं, जो विनाश और पुनर्निर्माण, दोनों को अपने भीतर समाहित करते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘भारत भी ऐसे ही एक नए सवेरे की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन उससे पहले मोदी के नेतृत्व में 12 सालों से चले आ रहे झूठ, दमन और गरीबी के अंधकार का अंत होना जरूरी है. राहुल जी सत्य के साथ लगातार खड़े रहे हैं, तब भी जब वे अकेले खड़े दिखाई दिए और वो वक्त भी दूर नहीं है, जब बाकी सब कुछ विलीन हो जाएगा. सिर्फ सत्य बचेगा.’ 

यह भी पढ़ेंः निशिकांत दुबे की याचिका पर महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट से कहा, 'हटा दूंगी पोस्ट'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 27 Oct 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
PRIYANKA GANDHI PM Modi RAHUL GANDHI CONGRESS
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