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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशराब के नशे में NEET परीक्षा देने पहुंचा कैंडिडेट, अपनी सीट पर जा बैठा, मगर कैसे

शराब के नशे में NEET परीक्षा देने पहुंचा कैंडिडेट, अपनी सीट पर जा बैठा, मगर कैसे

रिजवान की पहचान शराब की बदबू और असामान्य व्यवहार के आधार पर परीक्षण कर्मचारियों की तरफ से की गई थी. अब इस बात की जांच चल रही है कि वह पहली सुरक्षा जांच को पार करने में सक्षम कैसे था.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 31 Aug 2026 06:21 AM (IST)
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तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में NEET-PG परीक्षा में भाग लेने वाला एक उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान शराब के नशे में परीक्षा देने के लिए पहुंचा. परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था को पार कर युवक परीक्षा हॉल में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया. हालांकि, जब परीक्षण कर्मचारियों ने उसके व्यवहार पर ध्यान दिया और तुरंत उसे अन्य उम्मीदवारों को परेशानी के बिना बाहर भेज दिया.

यह घटना रविवार (30 अगस्त, 2026) की सुबह शेरिगुडा के परीक्षा केंद्र में हुई. रिजवान की पहचान शराब के बदबू और असामान्य व्यवहार के आधार पर परीक्षण कर्मचारियों की तरफ से की गई थी. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो में रिजवान नशे में दिखाई दे रहा और जवाब दे रहा है कि वह नीट परीक्षा लिखने आया है.

पुलिस ने घटना की जांच की शुरू 

मोहम्मद रिजवान ने पहली सुरक्षा जांच से परे हॉल में प्रवेश किया जिससे कर्मचारियों को संदेह हुए. इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. इब्राहिम पट्टानम एसीपी के राजा के निर्देशन में, पुलिस सांस विश्लेषक के माध्यम से एक परीक्षण किया और यह निर्धारित करने की कोशिश की कि उसने कितनी शराब पी थी.

सुरक्षा जांच को पार कर सीट तक कैसे पहुंचा रिजवान?

इस बात की भी जांच चल रही है कि वह पहली सुरक्षा जांच को कैसे पार कर गया और क्या उसके पास कोई नकली एडमिट कार्ड था. सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, इस जोड़-तोड़ ने परीक्षा प्रबंधकों के बीच चिंता पैदा कर दी है. वर्तमान में पुलिस रिजवान की जांच कर रही है.

इस घटना के साथ NEET परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. एक उम्मीदवार के परीक्षा केंद्र में शराब के नशे में प्रवेश और व्यवहार के आधार पर कर्मचारियों की पहचान परीक्षा प्रशासकों की लापरवाही की तरफ इशारा करती है. पुलिस घटना की पूरी तफ्तीश करने में जुटी है और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

यह भी पढ़ेंः शुद्धिकरण विवाद: राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत, जातिवादी टिप्पणी का आरोप

Published at : 31 Aug 2026 06:19 AM (IST)
Tags :
Rangareddy NEET EXAM TELANGANA
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