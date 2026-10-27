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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी-योगेंद्र यादव साथ, कहा- '4 बूथों में 416 वोटर्स काट दिए, हम रुकेंगे नहीं'

राहुल गांधी-योगेंद्र यादव साथ, कहा- '4 बूथों में 416 वोटर्स काट दिए, हम रुकेंगे नहीं'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे. यहां सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी मौजूद रहे. राहुल गांधी ने कहा कि यहां चार बूथों में 416 वोटर्स काट दिए गए.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 27 Oct 2026 04:15 PM (IST)
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एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार (27 अक्तूबर) को कहा कि जब तक इस्तीफा होगा, हम रुकेंगे नहीं.

राहुल गांधी ने कहा, ''पूरा का पूरा विपक्ष एकसाथ खड़ा है. वोट हर नागरिक का अधिकार है. हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों से वोट छीना जा रहा है. हम काफी समय से ये बात उठा रहे हैं. अब पूरे देश को ये बात समझ आ रही है. टॉप लेवल से वोट चोरी किया जा रहा है. गरीब लोगों को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है. उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है.''

दिल्ली के त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 20 में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 'वोट अधिकार जीने का अधिकार' जनसुनवाई में शामिल हुए. इस दौरान लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, वकील प्रशांत भूषण और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव मौजूद रहे.

चार बूथों में 416 वोटर्स काट दिए- राहुल गांधी

उन्होंने कहा, ''एक नया हिंदुस्तान, कुछ अरबपतियों का हिंदुस्तान...जिसमें नागरिक का कोई अधिकार नहीं हो...वैसा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश है. यहां चार बूथों में 416 वोटर्स काट दिए गए.  ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछे, वो जवाब नहीं देते. हम रुकेंगे नहीं. जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं लेते हैं....तब तक विपक्ष नहीं रुकेगा.'' 

योगेंद्र यादव ने क्या कहा?

वहीं योगेंद्र यादव ने एक्स पर राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''आज पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में SIR को लेकर आयोजित जनसुनवाई में एक चौंकाने वाली बात सामने आई. सिर्फ़ चार बूथों पर जाँच में हटाए गए नामों में से 416 ऐसे लोग मिले, जिनके नाम नहीं कटने चाहिए थे. जब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे यह हाल है, तो देश के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा होगा?''

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 27 Oct 2026 04:08 PM (IST)
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