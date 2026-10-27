राहुल गांधी-योगेंद्र यादव साथ, कहा- '4 बूथों में 416 वोटर्स काट दिए, हम रुकेंगे नहीं'

एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार (27 अक्तूबर) को कहा कि जब तक इस्तीफा होगा, हम रुकेंगे नहीं.

राहुल गांधी ने कहा, ''पूरा का पूरा विपक्ष एकसाथ खड़ा है. वोट हर नागरिक का अधिकार है. हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों से वोट छीना जा रहा है. हम काफी समय से ये बात उठा रहे हैं. अब पूरे देश को ये बात समझ आ रही है. टॉप लेवल से वोट चोरी किया जा रहा है. गरीब लोगों को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है. उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है.''

दिल्ली के त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 20 में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 'वोट अधिकार जीने का अधिकार' जनसुनवाई में शामिल हुए. इस दौरान लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, वकील प्रशांत भूषण और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव मौजूद रहे.

चार बूथों में 416 वोटर्स काट दिए- राहुल गांधी

उन्होंने कहा, ''एक नया हिंदुस्तान, कुछ अरबपतियों का हिंदुस्तान...जिसमें नागरिक का कोई अधिकार नहीं हो...वैसा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश है. यहां चार बूथों में 416 वोटर्स काट दिए गए. ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछे, वो जवाब नहीं देते. हम रुकेंगे नहीं. जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं लेते हैं....तब तक विपक्ष नहीं रुकेगा.''

नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi ने 'जन सुनवाई' में शामिल होकर लोगों की समस्याएं सुनीं। ज्ञानेश कुमार फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटकर 'वोट चोरी' को अंजाम दे रहे हैं-जो देशद्रोह है। हम मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जनता के वोट का अधिकार बचाएंगे। 📍 त्रिलोकपुरी, दिल्ली — Congress (@INCIndia) October 27, 2026

योगेंद्र यादव ने क्या कहा?

वहीं योगेंद्र यादव ने एक्स पर राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''आज पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में SIR को लेकर आयोजित जनसुनवाई में एक चौंकाने वाली बात सामने आई. सिर्फ़ चार बूथों पर जाँच में हटाए गए नामों में से 416 ऐसे लोग मिले, जिनके नाम नहीं कटने चाहिए थे. जब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे यह हाल है, तो देश के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा होगा?''