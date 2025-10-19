हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'विभाजन की दोषी, अब नफरत फैलाने में जुटी है', RSS नेता इंद्रेश कुमार का कांग्रेस पर तीखा हमला

RSS नेता इंद्रेश कुमार ने रविवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया है. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ जहर उगलना उनकी आदत बन चुकी है.

By : आईएएनएस | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 19 Oct 2025 10:04 PM (IST)
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया है. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ जहर उगलना उनकी आदत बन चुकी है. भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके नेताओं और पार्टी को सद्बुद्धि मिले.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर किसी ने अवमानना की है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही की है. अखिलेश यादव के बयान पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि हजारों-लाखों वर्षों से दीप उत्सव मनाया जा रहा है. इसके जरिए करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है. उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो गरीबों की रोजी रोटी का भी विरोध कर रहे हैं. ऐसा हल्का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, उनके पेट पर लात नहीं मारी जानी चाहिए.

'अपना-अपना त्योहार मनाने का सबको अधिकार'

RSS नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि दुनिया में हर जगह जहां भी त्योहार मनाए जाते हैं, हर एक धर्म के लोग अपने त्योहारों पर आतिशबाजी करते हैं. इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दीपावली पर ग्रीन पटाखे जलाए जाने की अनुमति दी है.

उन्होंने कहा कि खुशियों का इजहार करने के लिए ये पटाखे जलाए जाते हैं, इन्हें बंद नहीं किया जाना चाहिए. सबको अपने-अपने त्योहार मनाने का अधिकार होना चाहिए. किसी को किसी के त्योहार पर किसी तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.

RSS नेता इंद्रेश कुमार की लोगों से अपील

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर एक दीया जलाते हुए संकल्प लें. एक दीया नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, नफरत मुक्त भारत के लिए, मिल जुलकर रहने वाले भारत के लिए और स्वच्छ भारत के लिए संकल्प लेते हुए दीया जलाएं. इसके अलावा, गरीबों की मदद करने और इंसानियत के लिए भी एक दीया जलाएं.

Published at : 19 Oct 2025 10:04 PM (IST)
