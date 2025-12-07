'Indigo के सताये जाकिर खान इंदौर वाले...', एयरपोर्ट पर फंसीं स्मृति ईरानी, कॉमेडियन के साथ शेयर की फोटो
इंडिगो एयरलाइन ने बताया है कि 138 में से 137 डेस्टिनेशंस पर फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं. इसके साथ ही अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपये रिफंड किया जा चुका है.
देशभर में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसमें कई ऐसे नाम भी हैं, जो सेलेब्स हैं. ऐसा ही एक पोस्ट स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर किया है, जिसमें उनके साथ कॉमेडियन जाकिर खान भी नजर आ रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से चल रहा फ्लाइट कैंसिल का आलम रविवार को भी थमा नहीं है.
स्मृति ईरानी ने इंस्टाग्राम पोस्ट करके इंडिगो फ्लाइट को लेकर अपना अनुभव शेयर किया है. उन्होंने कॉमेडियन जाकिर खाने के साथ फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा है, 'जब कॉमेडी और ट्रेजेडी टकराते हैं, इंडिगो के सताये हुए जाकिर खान इंदौर वाले. '
कई सेलेब्स को करना पड़ा परेशानी का सामना
दरअसल, कई सेलेब्स हैं जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है. जाकिर खान और स्मृति ईरानी इसमें पहले नहीं है. इससे पहले बॉलीवुड से लेकर टीवी के कई बड़े सेलेब्स अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. इनमें सोनू सूद, जय भानुशाली, अली गोनी, एक्ट्रेस निया शर्मा, तेलुगु अभिनेता विजया कृष्णा नरेश जैसे नामी लोग शामिल हैं.
देरी से उड़ान निराशाजनक
इधर पूरे मसले पर सोनू सूद का रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखने को मिला है. एक्टर ने कहा है कि उड़ान में देरी निराशाजनक है. उन लोगों को याद रखें, जो इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं.
DGCA ने भेजा इंडिगो को नोटिस
इस पूरे मामले में DGCA ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस मामले में DGCA ने 6 दिसंबर को कंपनी सीईओ पीटर एल्बर्स और कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग अफसर इसिड्रे पोरक्वेरस को शो कॉज नोटिस जारी किया है. 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है.
एयरलाइंस की व्यवस्था में आ रहा सुधार
पिछले कुछ दिनों से इंडिगो एयरलाइन संकट धीरे धीरे पटरी पर लौटता नजर आ रहा है. सारी व्यवस्था को नॉर्मल किया जा रहा है. एयरपोर्ट्स पर भीड़ कम हुई है. सभी फ्लाइट ऑपरेशन को नॉर्मल कर दिया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि 138 में से 137 डेस्टिनेशंस पर फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं. इसके साथ ही अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपये रिफंड किया जा चुका है और तीन हजार बैग भी लौटाए जा चुके हैं.
