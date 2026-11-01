ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेजस और एएमसीए से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, नए प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने बताई भविष्य की योजनाएं

तेजस और एएमसीए से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, नए प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने बताई भविष्य की योजनाएं

भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने स्वदेशी लड़ाकू विमानों को वायुसेना के आधुनिकीकरण की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 01 Nov 2026 01:19 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने रविवार को वायुसेना के भविष्य और उसकी तैयारियों को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताईं. उन्होंने साफ किया कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके-1ए, तेजस एमके-2 और पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान एएमसीए (AMCA) को जल्द से जल्द वायुसेना में शामिल करना उनकी प्राथमिकता होगी. इसके साथ ही भारतीय हथियारों और सेंसर के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा. लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए स्वदेशी तकनीक को आगे बढ़ाया जाएगा.

नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को तय स्तर तक वापस लाना उनका सबसे पहला काम होगा. उनका कहना है कि भारत अपनी जरूरतों के मुताबिक स्वदेशी तकनीक और हथियारों से लैस लड़ाकू विमान तैयार करेगा. वायुसेना की जिम्मेदारी सिर्फ युद्ध लड़ना और जीतना नहीं है, बल्कि अपनी मजबूत हवाई ताकत के दम पर दुश्मन को संघर्ष शुरू करने से रोकना भी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: ओपन बस से मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए राहुल, रामलीला मैदान में जुटी भीड़, CEC पर आर-पार की जंग!
Live: ओपन बस से मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए राहुल, रामलीला मैदान में जुटी भीड़
इंडिया
अखिलेश, ममता, फारूक....रामलीला मार्च में राहुल गांधी के साथ खुली बस में कौन-कौन?
अखिलेश, ममता, फारूक....रामलीला मार्च में राहुल गांधी के साथ खुली बस में कौन-कौन?
इंडिया
'मेरी पार्टी का केवल एक MLA रह गया', UDP के संकट पर मेटबाह लिंगदोह ने बताई इस्तीफे की वजह
'मेरी पार्टी का केवल एक MLA रह गया', UDP के संकट पर मेटबाह लिंगदोह ने बताई इस्तीफे की वजह
इंडिया
अखिलेश यादव, शरद पवार, फारुक अब्दुल्ला समेत खरगे के आवास पर कौन-कौन पहुंचा?
अखिलेश यादव, शरद पवार, फारुक अब्दुल्ला समेत खरगे के आवास पर कौन-कौन पहुंचा?

तेजस एमके-1ए, एमके-2 और एएमसीए पर सबसे ज्यादा जोर

वायुसेना के 29वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि तेजस एमके-1ए, तेजस एमके-2, एएमसीए और भारतीय हथियार व सेंसर वायुसेना की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा, "हम भारतीय समाधानों के साथ लड़ेंगे और अपनी सैन्य जरूरतों के मुताबिक इनकी पर्याप्त संख्या भी सुनिश्चित करेंगे."

प्रयोगात्मक परीक्षण पायलट और योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहे दीक्षित ने शनिवार को एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला. उन्होंने वायुसेना के भविष्य की अपनी योजना को 'वायु' (VAYU) नाम दिया है. इसमें V का मतलब सतर्कता और तैयारी, A का मतलब आत्मनिर्भरता, Y का मतलब युक्ति यानी नई सोच और U का मतलब एकजुट होकर काम करना है.

हर स्क्वाड्रन और रडार को हर समय तैयार रखने पर जोर

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हर स्क्वाड्रन, रडार, एयर डिफेंस यूनिट और वायुसेना के हर जवान को किसी भी समय जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा. उन्होंने कहा कि स्वीकृत संख्या के मुकाबले वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को दोबारा मजबूत करना उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी.

फिलहाल वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी एक बड़ी चुनौती है. उसकी कोशिश है कि लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या 30 से नीचे न जाए, जबकि स्वीकृत संख्या 42.5 स्क्वाड्रन है. इस कमी को दूर करने के लिए तेजस एमके-1ए के समय पर शामिल होने और 114 अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद पर भी उम्मीदें टिकी हैं.

एआई और ड्रोन से निपटने की तकनीक पर भी नजर

नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने कहा कि बदलती युद्ध तकनीक के बीच वायुसेना को लगातार नई सोच और तकनीक अपनानी होगी. इसके लिए युद्ध की रणनीति, काम करने के तरीकों और तकनीकी व्यवस्था में बदलाव जरूरी है. उन्होंने नेटवर्क से जुड़े और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से चलने वाले कमांड सिस्टम, ड्रोन से बचाव के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था, विमानों और उपकरणों की तेजी से मरम्मत तथा सैनिकों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही. इसके अलावा अंतरिक्ष के पास वाले क्षेत्र यानी नियर स्पेस को भी वायुसेना के लिए एक नए सैन्य क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर नजर रखी जाएगी.

सेना और नौसेना के साथ मिलकर बनेगी युद्ध की रणनीति

वायुसेना प्रमुख ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को भी जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि वायुसेना थलसेना, नौसेना और दूसरी राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर योजना बनाएगी और जरूरत पड़ने पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगी. उनके मुताबिक, हवाई ताकत का सबसे ज्यादा फायदा तभी मिलता है, जब उसे युद्ध की शुरुआती योजना से ही दूसरी सेनाओं के साथ जोड़ा जाए.

दीक्षित की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब देश की तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़कर काम करने की व्यवस्था यानी थिएटर कमान बनाने की दिशा में काम चल रहा है. यह लंबे समय से प्रस्तावित सैन्य सुधार है, जिसका मकसद भविष्य के युद्धों के लिए सेना के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है.

ड्रोन, मिसाइल और साइबर तकनीक से बदल रहा युद्ध का तरीका

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत के सामने सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं. वहीं, ड्रोन, लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले हथियार, अंतरिक्ष और साइबर तकनीक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युद्ध के तरीके को तेजी से बदल रहे हैं.उन्होंने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ हुई चार दिन की सैन्य टकराव की स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया. दीक्षित के मुताबिक, इस अभियान ने दिखाया कि सटीक और निर्णायक हवाई ताकत किस तरह असरदार साबित हो सकती है.

तेजस एमके-1ए को वायुसेना में शामिल करना तत्काल प्राथमिकता

दीक्षित के सामने सबसे तात्कालिक चुनौती तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमान को वायुसेना में शामिल कराना है. कई समय-सीमाएं चूकने के बाद अब यह विमान वायुसेना में शामिल होने के करीब है. उम्मीद है कि साल के अंत तक यह उनके कार्यकाल में शामिल होने वाला पहला नया लड़ाकू विमान होगा.

तेजस एमके-1ए पुराने मिग-21 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा. मिग-21 ने छह दशक से ज्यादा समय तक वायुसेना में सेवा देने के बाद पिछले साल विदाई ली थी. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को तेजस एमके-1ए के 180 विमानों के लिए दो ऑर्डर दिए गए हैं. इनकी कुल कीमत करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये है.

तेजस एमके-2 का ढांचा तैयार, 2027 में पहली उड़ान का लक्ष्य

तेजस एमके-1ए के साथ वायुसेना प्रमुख को तेजस एमके-2 और एएमसीए परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाना होगा. ज्यादा आधुनिक तेजस एमके-2 परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है. एचएएल ने इसका ढांचा तैयार कर लिया है. विमान के अगले, बीच वाले और पिछले हिस्से को जोड़ने का काम भी पूरा हो चुका है. इसके बाद इसका एयरफ्रेम तैयार हो गया है.

एचएएल का लक्ष्य मार्च 2027 तक विमान का पहला ग्राउंड रन कराने का है. इसके बाद उसी साल इसकी पहली उड़ान कराने की तैयारी है. अब वायुसेना तेजस एमके-2 की खरीद के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ाएगी. यह विमान भविष्य में मिराज-2000, मिग-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों की जगह लेगा.

चीन के जे-20 और जे-35 के बीच एएमसीए कार्यक्रम अहम

पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान एएमसीए परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाना भी वायुसेना के लिए अहम है. इसकी वजह चीन की बढ़ती हवाई ताकत है. चीन पहले ही अपने जे-20 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तैनात कर चुका है. इसके अलावा वह जे-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान भी तैयार कर रहा है.

ऐसे में भारत के लिए एएमसीए कार्यक्रम को समय पर आगे बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है. वायुसेना प्रमुख आशुतोष दीक्षित के सामने एक ओर लड़ाकू विमानों की मौजूदा कमी दूर करने की चुनौती है, तो दूसरी ओर स्वदेशी तकनीक के दम पर भविष्य के युद्धों के लिए वायुसेना को तैयार करने की जिम्मेदारी भी है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

Mail Id- ashutoshsingh0218@gmail.com
X- https://x.com/ashupratap18 
Facebook- https://www.facebook.com/share/1FBaHxEvc6/
Read More
Published at : 01 Nov 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force Air Chief Marshal Ashutosh Dixit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: ओपन बस से मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए राहुल, रामलीला मैदान में जुटी भीड़, CEC पर आर-पार की जंग!
Live: ओपन बस से मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए राहुल, रामलीला मैदान में जुटी भीड़
इंडिया
अखिलेश, ममता, फारूक....रामलीला मार्च में राहुल गांधी के साथ खुली बस में कौन-कौन?
अखिलेश, ममता, फारूक....रामलीला मार्च में राहुल गांधी के साथ खुली बस में कौन-कौन?
इंडिया
'मेरी पार्टी का केवल एक MLA रह गया', UDP के संकट पर मेटबाह लिंगदोह ने बताई इस्तीफे की वजह
'मेरी पार्टी का केवल एक MLA रह गया', UDP के संकट पर मेटबाह लिंगदोह ने बताई इस्तीफे की वजह
इंडिया
अखिलेश यादव, शरद पवार, फारुक अब्दुल्ला समेत खरगे के आवास पर कौन-कौन पहुंचा?
अखिलेश यादव, शरद पवार, फारुक अब्दुल्ला समेत खरगे के आवास पर कौन-कौन पहुंचा?
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए
अखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए
इंडिया
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
बॉलीवुड
'मैं 60 साल का हूं, इन बच्चों को देखो...', छात्र प्रदर्शन के दौरान पत्नी पोनी वर्मा से बोले थे प्रकाश राज
प्रदर्शन के दौरान प्रकाश राज को लेकर डर गई थीं पत्नी पोनी वर्मा, एक्टर ने दिया था ये जवाब
क्रिकेट
'मेरा काम सबको खुश रखना नहीं...', हेड कोच गौतम गंभीर को क्यों कहना पड़ा ऐसा
'मेरा काम सबको खुश रखना नहीं', हेड कोच गौतम गंभीर को क्यों कहना पड़ा ऐसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बसपा, मायावती ने बुलाई अहम बैठक
यूपी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बसपा, मायावती ने बुलाई अहम बैठक
इंडिया
'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द
'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द
हेल्थ
Snoring Sound Effect Sleep: नींद में हमें कई आवाजें सुनाई देती हैं, तो खर्राटें क्यों नहीं?
नींद में हमें कई आवाजें सुनाई देती हैं, तो खर्राटें क्यों नहीं?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget