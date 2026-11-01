'मेरी पार्टी का केवल एक MLA रह गया', UDP के संकट पर मेटबाह लिंगदोह ने बताई इस्तीफे की वजह

मेघालय में कभी किंगमेकर मानी जाने वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP) अब अपने अस्तित्व के भारी संकट का सामना कर रही है, क्योंकि नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला अब पार्टी के टॉप नेतृत्व तक पहुंच गया है. पार्टी के इस पतन का पहला शिकार खुद इसके अध्यक्ष बने हैं.

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 12 में से 11 विधायकों के पार्टी छोड़ने के कारण UDP अध्यक्ष मेटबाह लिंगदोह ने शनिवार को कॉनराड के. संगमा के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस (MDA) सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया. वे एक साल से भी अधिक समय तक इस कैबिनेट में मंत्री रहे.

मेटबाह ने दिया इस्तीफा

मेघालय विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मेटबाह ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को बताया है, क्योंकि उनकी पार्टी के 8 विधायक बीजेपी में और 3 विधायक एनपीपी में शामिल हो गए हैं. मेटबाह ने कहा कि जब विधानसभा में उनकी पार्टी का केवल एक विधायक रह गया है, तो ऐसे में उनका मंत्री बने रहना संभव नहीं है.

इस्तीफे के बाद क्या बोले मेटबाह

बता दें कि UDP कभी मेघालय के खासी-जयंतिया हिल्स क्षेत्र की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती थी. अपने फैसले की घोषणा करते हुए मेटबाह ने कहा कि बदली हुई राजनीतिक स्थिति के कारण उनके लिए कैबिनेट मंत्री के पद पर बने रहना मुश्किल हो गया था. उन्होंने आगे कहा कि राज्य में बने मौजूदा राजनीतिक हालात के कारण UDP के 11 विधायकों के पार्टी छोड़ने से अब मैं अकेला विधायक रह गया हूं.

उन्होंने आगे कहा कि मैंने तय किया है कि मैं MDA सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर नहीं रह सकता, इसलिए आज मैंने मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. मेरा इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. यह पार्टी का पहला फैसला है और भी फैसले लिए जाएंगे.

बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनावों में UDP ने 12 सीटें जीती थीं और खासी-जयंतिया हिल्स क्षेत्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. 3 साल के भीतर ही यहां से बड़ी संख्या में विधायकों के पार्टी छोड़ने का मामला सामने आया है.

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