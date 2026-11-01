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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअखिलेश यादव, शरद पवार, फारुक अब्दुल्ला समेत खरगे के आवास पर कौन-कौन पहुंचा?

अखिलेश यादव, शरद पवार, फारुक अब्दुल्ला समेत खरगे के आवास पर कौन-कौन पहुंचा?

दिल्ली में रविवार को INDIA गठबंधन की ओर से चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर मार्च और रैली आयोजित की जा रही है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 01 Nov 2026 11:49 AM (IST)
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दिल्ली में रविवार को विपक्षी गठबंधन INDIA की ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर होने वाली रैली से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास, 10 राजाजी मार्ग पर विपक्षी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है. यहां कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता जुट रहे हैं. इनमें एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राज्यसभा सांसद संजय राउत समेत कई बड़े नाम शामिल हैं. नेताओं के यहां पहुंचने के बाद उनके बसों से मार्च के शुरुआती स्थल तक जाने की संभावना है.

सुप्रिया सुले, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नेता पहुंचे

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खरगे के आवास पर पहुंचने वाले नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और भूपेश बघेल भी शामिल हैं. एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, दीपा दासमुंशी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी यहां पहुंचे हैं.

इसके अलावा कांग्रेस की कुमारी शैलजा, सांसद मुकुल वासनिक, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डी राजा भी खरगे के आवास पहुंचे हैं. विपक्षी दलों के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के भी दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 01 Nov 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News .INDIA Alliance Rally Vote Chori Delhi Opposition March
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