अखिलेश यादव, शरद पवार, फारुक अब्दुल्ला समेत खरगे के आवास पर कौन-कौन पहुंचा?

दिल्ली में रविवार को विपक्षी गठबंधन INDIA की ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर होने वाली रैली से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास, 10 राजाजी मार्ग पर विपक्षी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है. यहां कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता जुट रहे हैं. इनमें एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राज्यसभा सांसद संजय राउत समेत कई बड़े नाम शामिल हैं. नेताओं के यहां पहुंचने के बाद उनके बसों से मार्च के शुरुआती स्थल तक जाने की संभावना है.

सुप्रिया सुले, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नेता पहुंचे

खरगे के आवास पर पहुंचने वाले नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और भूपेश बघेल भी शामिल हैं. एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, दीपा दासमुंशी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी यहां पहुंचे हैं.

इसके अलावा कांग्रेस की कुमारी शैलजा, सांसद मुकुल वासनिक, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डी राजा भी खरगे के आवास पहुंचे हैं. विपक्षी दलों के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के भी दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है.