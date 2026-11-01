अखिलेश, ममता, फारूक....रामलीला मार्च में राहुल गांधी के साथ खुली बस में कौन-कौन?
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अन्य नेता इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में होने वाली रैली के लिए रवाना हुए.
इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में रैली से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुली बस में सवार होकर मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए. राहुल गांधी सबसे आगे वाली सीट पर बैठे नजर आए.
उनके ठीक पीछे टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैठे थे. बस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, आरेजडी के तेजस्वी यादव, लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती सवार रहे. अन्य बसों में कांग्रेस और गठबंधन के दूसरे नेता मौजूद हैं.
ये सभी नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवाज 10 राजाजी मार्ग से मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए. यहां से इंडिया गठबंधन का मार्च शुरू हुआ, जो रामलीला मैदान तक जाएगा.
LIVE: Vote Bachao, Desh Bachao Maha March | CP Minto Road Junction to Ramlila Maidan, New Delhi. https://t.co/UBuMz4ojDM— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 1, 2026
रैली से पहले राहुल गांधी ने कहा कि त्यौहारों का मौसम है. दिवाली, छठ, भाईदूज का समय है. मैं चाहता हूं जो लाखों लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं, वो यहां के व्यापारियों की मदद करें. प्रोटेस्ट, मार्च, रैली कीजिए, साथ में थोड़ी सी खरीदारी भी कीजिए - व्यापारियों का फायदा हो जाएगा.
नमस्कार, कल लाखों लोग रामलीला मार्च के लिए दिल्ली आ रहे हैं। त्यौहारों का मौसम है। दिवाली, छठ, भाईदूज का समय है। मैं चाहता हूं जो लाखों लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं, वो यहां के व्यापारियों की मदद करें। प्रोटेस्ट, मार्च, रैली कीजिए, साथ में थोड़ी सी खरीदारी भी कीजिए - व्यापारियों का फायदा हो जाएगा। मैं जानता हूं व्यापारियों को रैली नुकसान नहीं पहुंचाएगी। BJP डरी हुई है इसलिए अफवाह फैला रही है। मगर, दोनों काम करते हैं। कल मार्च होगा, रैली होगी और लाखों लोग हमारे व्यापारियों की छोटी-छोटी दुकानों में से सामान खरीदेंगे। आप सबको बहुत-बहुत प्यार। शुभ दिवाली। जय हिंद। Tomorrow, lakhs of people are coming to Delhi for the Ramlila March. It is the festive season. Diwali, Chhath and Bhai Dooj are here. I want the lakhs of people coming to Delhi from different parts of the country to support the local traders here. Tomorrow, along with protesting, marching and attending the rally, do a little shopping too. It will help our local traders. I know that our rally will not hurt the traders. The BJP is spreading rumours because it is scared. But let’s do both. Tomorrow, there will be a march, there will be a rally, and lakhs of people will also buy things from the small shops of our local traders. Much love to all of you. Happy Diwali. Jai Hind.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 31, 2026
उन्होंने कहा, ''मैं जानता हूं व्यापारियों को रैली नुकसान नहीं पहुंचाएगी. BJP डरी हुई है इसलिए अफवाह फैला रही है. मगर, दोनों काम करते हैं. मार्च होगा, रैली होगी और लाखों लोग हमारे व्यापारियों की छोटी-छोटी दुकानों में से सामान खरीदेंगे. आप सबको बहुत-बहुत प्यार. शुभ दिवाली. जय हिंद.''