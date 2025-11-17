Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







देशभर में अब मौसम का मिजाज बदल चुका है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर भारत से लेकर दक्षिण के राज्यों में अब ठंड होने लगी है. दोपहर में भले ही अभी धूप निकल रही हो, लेकिन सुबह सर्दी होने लगी है और रातें अब ठंडी होने लगी हैं. तापमान में गिरावट का दौर जारी है. साउथ के राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मैदानी इलाकों में ठंड ने ऐसी विभीषिका फैलाई है कि जिंदगी ठिठुरन से थम सी गई है.

बढ़ती ठंड और तेज हवाओं के चलते दोनों तेलुगू राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इन राज्यों में अब लोगों को दिन में भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि रात का मंजर और भी वीभत्स हो गया है. मिड नवंबर में ही काफी ठंड देखने को मिल रही है.

तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट जारी

तेलंगाना में स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है. राज्य के कई जिलों में पारा एक अंकीय आंकड़े तक पहुंच गया है. मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में अगले तीन दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आसिफाबाद, संगारेड्डी, अदिलाबाद, विकाराबाद, मेदक, निर्मल, भूपालपल्ली, मुलुगु, मंचेरियल और वरंगल जिलों में तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है.

ठंड लगने और सांस लेने में तकलीफ के बढ़ रहे मामले

इस भीषण सर्दी का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों गरीब, बेसहारा और खुले में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ रहा है. राज्य के कई जिलों में ठंड लगने, खांसी आने और सांस लेने में तकलीफ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. छोटे बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से जोखिम में हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और खुद को गर्म रखने के हर संभव इंतजाम करें.

ये भी पढ़ें

9 साल से चल रहा था सीक्रेट अफेयर? भारत से पाकिस्तान गई सरबजीत कौर ने इस्लाम कबूलकर रचाया निकाह, सामने आया Video