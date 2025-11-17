हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Today: 6 डिग्री तक पहुंच गया पारा, तेलंगाना-आंध्र में सर्द हवाओं का कहर, 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Weather Today: 6 डिग्री तक पहुंच गया पारा, तेलंगाना-आंध्र में सर्द हवाओं का कहर, 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

IMD Alert: देशभर में अब सर्दी होने लगी है. दक्षिण भारत के राज्यों खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 09:02 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

देशभर में अब मौसम का मिजाज बदल चुका है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर भारत से लेकर दक्षिण के राज्यों में अब ठंड होने लगी है. दोपहर में भले ही अभी धूप निकल रही हो, लेकिन सुबह सर्दी होने लगी है और रातें अब ठंडी होने लगी हैं. तापमान में गिरावट का दौर जारी है. साउथ के राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मैदानी इलाकों में ठंड ने ऐसी विभीषिका फैलाई है कि जिंदगी ठिठुरन से थम सी गई है. 

बढ़ती ठंड और तेज हवाओं के चलते दोनों तेलुगू राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इन राज्यों में अब लोगों को दिन में भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि रात का मंजर और भी वीभत्स हो गया है. मिड नवंबर में ही काफी ठंड देखने को मिल रही है.

तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट जारी 
तेलंगाना में स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है. राज्य के कई जिलों में पारा एक अंकीय आंकड़े तक पहुंच गया है. मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में अगले तीन दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आसिफाबाद, संगारेड्डी, अदिलाबाद, विकाराबाद, मेदक, निर्मल, भूपालपल्ली, मुलुगु, मंचेरियल और वरंगल जिलों में तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है.

ठंड लगने और सांस लेने में तकलीफ के बढ़ रहे मामले
इस भीषण सर्दी का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों गरीब, बेसहारा और खुले में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ रहा है. राज्य के कई जिलों में ठंड लगने, खांसी आने और सांस लेने में तकलीफ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. छोटे बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से जोखिम में हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और खुद को गर्म रखने के हर संभव इंतजाम करें.

ये भी पढ़ें

9 साल से चल रहा था सीक्रेट अफेयर? भारत से पाकिस्तान गई सरबजीत कौर ने इस्लाम कबूलकर रचाया निकाह, सामने आया Video

Published at : 17 Nov 2025 09:02 AM (IST)
Tags :
Cold Andhra Pradesh IMD Alert TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
बिहार
'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव
'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
बिहार
'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव
'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
साउथ सिनेमा
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
UP Teacher Recruitment: 1262 पदों के लिए आवेदन तारीख बदली, 24 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
UP Teacher Recruitment: 1262 पदों के लिए आवेदन तारीख बदली, 24 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
रिलेशनशिप
गर्लफ्रेंड के चेहरे पर लाएं मुस्कान, इन गिफ्ट्स से बर्थडे बनाएं एक्स्ट्रा स्पेशल
गर्लफ्रेंड के चेहरे पर लाएं मुस्कान, इन गिफ्ट्स से बर्थडे बनाएं एक्स्ट्रा स्पेशल
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget