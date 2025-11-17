हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया9 साल से चल रहा था सीक्रेट अफेयर? भारत से पाकिस्तान गई सरबजीत कौर ने इस्लाम कबूलकर रचाया निकाह, सामने आया Video

9 साल से चल रहा था सीक्रेट अफेयर? भारत से पाकिस्तान गई सरबजीत कौर ने इस्लाम कबूलकर रचाया निकाह, सामने आया Video

Sarabjit Kaur Pakistan: गुरु पर्व पर पाकिस्तान गई भारतीय महिला सरबजीत कौर का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद उसके इस्लाम कबूल कर पाकिस्तानी नागरिक से शादी करने का दावा किया गया है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 17 Nov 2025 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

भारत से गुरु पर्व के मौके पर पाकिस्तान गई पंजाब की महिला सरबजीत कौर का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसने दोनों देशों में चिंता बढ़ा दी है. वीडियो में सरबजीत कौर खुद को ‘नूर’ बताते हुए इस्लाम अपनाने और पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसैन से निकाह करने का दावा करती दिखाई दे रही है. क्लिप में सरबजीत कहती है कि वह नासिर को पिछले नौ सालों से जानती है और अपनी इच्छा से उससे शादी कर रही है. वीडियो सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि महिला ने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन कर निकाह कर लिया है.

52 साल सरबजीत कौर का पहले ही अपने पति से तलाक हो चुका है और उसके दो बेटे हैं. एक दिन पहले उसका निकाहनामा भी वायरल हुआ था, जिसमें उसका नया नाम ‘नूर’ दर्ज होने की बात सामने आई थी. इस पूरे मामले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि इसे न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही माना जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्ते तल्ख

ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में आई तल्खी को देखते हुए केंद्र सरकार ने शुरुआत में सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी थी. लेकिन धार्मिक संगठनों के दबाव के बाद यात्रा को अनुमति दी गई. अब जब सरबजीत कौर के पाकिस्तानी युवक से शादी कर पाकिस्तान में ही रुक जाने की खबरें सामने आई हैं, तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) इससे दूरी बनाते हुए नजर आ रही है.

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने क्या कहा?

कमेटी का कहना है कि वे सिर्फ श्रद्धालुओं की सूची सरकार को भेजते हैं, यात्रियों की पृष्ठभूमि जांचना सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है. जबकि गौर करने वाली बात यह है कि 4 नवंबर को अटारी-वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गया यही जत्था SGPC के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गडगज की अगुवाई में गया था.

SGPC के सचिव प्रताप सिंह ने कही ये बात

SGPC के सचिव प्रताप सिंह ने इस मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार से जो आधिकारिक लिस्ट मिली थी, उसमें सरबजीत कौर का नाम शामिल नहीं था. इसी सरकारी लिस्ट के आधार पर यात्रा को मंजूरी दी गई थी.

उन्होंने कहा कि अगर सरबजीत कौर किसी पाकिस्तानी युवक से ऑनलाइन संपर्क में थी या उसके इरादे संदिग्ध थे तो यह जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को पहले से मिल जानी चाहिए थी. जांच सख्त होती तो महिला को सीमा पार करने से पहले ही रोका जा सकता था. प्रताप सिंह ने कहा कि यात्रियों की स्क्रीनिंग को और सख्त किए जाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति जत्थे के साथ जाकर ऐसे कदम न उठा सके.

ये भी पढ़ें-

CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?

Published at : 17 Nov 2025 08:08 AM (IST)
Tags :
Pakistan Religious Conversion India Pakistan Tension
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
विश्व
भारत को डराने की कोशिश? जॉर्डन के राजा के सामने PAK सेना की हाई-इंटेंसिटी वॉर रिहर्सल, उतारे JF-17 और कोबरा हेलीकॉप्टर
भारत को डराने की कोशिश? जॉर्डन के राजा के सामने PAK सेना की हाई-इंटेंसिटी वॉर रिहर्सल, उतारे JF-17 और कोबरा हेलीकॉप्टर
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
विश्व
भारत को डराने की कोशिश? जॉर्डन के राजा के सामने PAK सेना की हाई-इंटेंसिटी वॉर रिहर्सल, उतारे JF-17 और कोबरा हेलीकॉप्टर
भारत को डराने की कोशिश? जॉर्डन के राजा के सामने PAK सेना की हाई-इंटेंसिटी वॉर रिहर्सल, उतारे JF-17 और कोबरा हेलीकॉप्टर
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget