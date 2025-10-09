उत्तर प्रदेश में 'आई लव मुहम्मद' अभियान के बीच पैदा हुआ तनाव अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद तक फैल गया है. चंद्रयानगुट्टा इलाके में एक युवा ने 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर लगाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा ललकारा. वीडियो में युवा ने कहा कि यदि हटाने की हिम्मत है तो आकर हटा लो, लेकिन इसके लिए पहले लाशों पर से गुजरना पड़ेगा. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे सांप्रदायिक सद्भावना पर सवाल खड़े हो गए हैं.

चंद्रयानगुट्टा हैदराबाद के पुराने शहर का एक संवेदनशील मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां के युवा स्थानीय निवासी मोहम्मद सलीम (काल्पनिक नाम, वीडियो से प्रेरित) ने बताया कि यह कदम यूपी में चल रहे विवाद के जवाब में उठाया गया. वायरल वीडियो में पोस्टर लगाने वाले युवा ने कहा, "आज पूरा सोशल मीडिया हिल रहा. अगर मैदान में हम लोग आ गए तो पूरी ज़मीन हिला देंगे."

CM योगी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल

युवक ने आगे कहा, यूपी में खेल सकते हो, यहां नहीं कर सकते, यहां ऐसा करोगे तो कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा." एक ओर युवा ने कहा, "भाई हम लोगों को कुछ भी बोल लो, मगर नामुसे-ए-रिसालत पे जब बात आएगी तो कुर्सी छोड़ के भागना पड़ता है."

यूपी के बरेली से शुरू हुआ था विवाद

यह विवाद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली से शुरू हुआ था, जहां 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगंबर मुहम्मद के सम्मान में 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस कार्रवाई में 68 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें स्थानीय मौलवी तौकीर रजा खान भी शामिल थे. हैदराबाद में इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस अलर्ट है.

